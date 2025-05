El comentario de Sebastián Villalobos sobre Yina Calderón que generó polémica

Yina Calderón se convirtió en la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia 2, reality show en el que reafirmó su postura como una de las figuras más controversiales de la farándula colombiana. De hecho, tras su salida se vio involucrada en una nueva polémica, esta vez relacionada con su colega Sebastián Villalobos.

Todo ocurrió por un comentario que el influenciador publicó, a través de su cuenta de Instagram, sobre la huilense.

¿Qué dijo Sebastián Villalobos sobre Yina Calderón?

En su mensaje, el creador de contenido sugirió que la influenciadora habría salido de La casa de los famosos para cumplir con un nuevo proyecto: conformar el elenco de una conocida película animada.

Este fue el comentario que Sebastián Villalobos publicó en contra de Yina Calderón, tras su eliminación de 'La casa de los famosos Colombia 2'. Fotografía por: Captura de pantalla

De inmediato, la numerosa comunidad de seguidores de Yina Calderón reaccionó a estas palabras y las calificaron como una burla hacia su apariencia física. Razón por la que Sebastián Villalobos compartió una nueva historia en la que respondió a estas acusaciones.

“A ver. Yo no apoyo la burla hacia el físico de un ser humano, pero nadie dijo que no puedo burlarme du la personalidad. Además, de vez en cuando es bueno que alguien se lleve una cucharada de su propia medicina, sobre todo cuando no son ningunas peritas en dulce. A todos los atacados que sufren por la pregunta que hice, ya pueden tranquilizarse porque me acaban de confirmar que es solo un rumor: ya se grabó toda la película”, escribió.

Horas más tarde, Sebastián Villalobos publicó un video en el que se refirió de nuevo a su polémico comentario. “¿Yo dije que ella iba a hacer un personaje en específico? ¡Pues no!, ustedes asumieron un personaje y se atacaron por lo que asumieron, entonces sigan asumiendo las consecuencias. Decídanse si son haters o defensores porque... lo uno o lo otro. Además, si me van a insultar, procuren tener buena ortografía. No quiero estar en boca de iletrados con delirios de abogados”.

“A las personas que me escriben cómo me atrevo a burlarme de una mujer, cuando estoy a punto de ser padre de una, les digo que una cosa no tiene que ver con la otra. Yo me estoy burlando de una persona que ha construido su carrera basada en los insultos, la burla y los ataques hacia los demás. No lo estoy justificando, solo siento que, a veces, es importante darle a la gente una dosis de su propia medicina”, concluyó.

Por ahora no se conoce respuesta alguna de Yina Calderón hacia lo dicho por Sebastián Villalobos. Sin embargo, se espera que, tan pronto vuelva a tener el control de sus redes sociales, la exparticipante de La casa de los famosos se pronuncie al respecto.