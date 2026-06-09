Él es Casimiro Miguel, el youtuber que transmitirá gratis los 104 partidos del Mundial 2026

Los fanáticos del fútbol están listos para disfrutar de la gran fiesta del evento deportivo más importante del mundo. Las 48 selecciones que participan ya se están preparando para competir en el Mundial 2026, una edición histórica que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, y que contará con un total de 104 partidos. En medio de la emoción por el torneo, uno de los nombres que más ha captado la atención es el de Casimiro Miguel, el influencer que ofrecerá de forma gratuita todas las transmisiones de los partidos del campeonato para el público brasileño.

¿Quién es y de dónde es Casimiro Miguel?

Casimiro Miguel se ha convertido en uno de los creadores de contenido deportivo más influyentes de América Latina. Nacido en Río de Janeiro, alcanzó la fama gracias a sus transmisiones en vivo, reacciones y comentarios sobre fútbol, todo con un estilo cercano y humorístico que ha conquistado a millones de seguidores.

Casimiro, hijo único de inmigrantes portugueses, creció en una familia de clase trabajadora. Su padre se desempeñaba en un café y restaurante tradicional de la ciudad. Desde joven, Casimiro desarrolló una pasión por el fútbol y la comunicación, dos intereses que finalmente marcarían su trayectoria profesional. Aunque estudió periodismo, nunca se graduó, pero eso no le impidió abrirse camino en el mundo de los medios deportivos. Comenzó en el canal deportivo brasileño TNT Sports, antes conocido como Esporte Interativo, donde participó en programas centrados en videojuegos y fútbol.

El creador de contenido saltó a la fama durante la pandemia. Mientras millones de personas estaban en casa, Casimiro empezó a hacer transmisiones diarias en Twitch, reaccionando a videos, programas de televisión, partidos de fútbol y situaciones virales de internet. Su estilo espontáneo, humorístico y cercano al público lo convirtió rápidamente en un fenómeno digital. Entre sus frases más destacadas se encuentran expresiones como “Meteu essa?”, “Que papinho, hein?” y “Aceita pix?”, que se transformaron en memes virales en Brasil.

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Es el fundador de CazéTV, una plataforma digital que se especializa en eventos deportivos y que ha cobrado gran relevancia en los últimos años, transmitiendo torneos internacionales como el Mundial de Catar 2022, los Juegos Olímpicos y la Eurocopa.

Tras su reconocimiento, La FIFA anunció un acuerdo con CazéTV para que esta plataforma transmita en Brasil los 104 partidos del Mundial 2026. Además de ofrecer los partidos en vivo, el acuerdo incluye contenido exclusivo, programas especiales, análisis y una cobertura adicional a través de redes sociales y plataformas digitales. La colaboración también involucra a LiveMode, un socio de CazéTV, que tendrá la posibilidad de sublicenciar ciertos derechos en Brasil con la aprobación de la FIFA. Con esto, la organización busca fortalecer su presencia en el ámbito digital y conectar con las nuevas generaciones de aficionados.

Con 32 años, Casimiro Miguel pasó de ser un joven apasionado del fútbol y los videojuegos a convertirse en la cara de una nueva era en las transmisiones deportivas, demostrando que las plataformas digitales pueden competir de igual a igual con las grandes cadenas de televisión.