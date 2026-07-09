Él es el novio de Luz, la exesposa de Jhonny Rivera: “Amor de mi vida” ¿Qué dice Andy?

El pasado 22 de febrero el cantante de música popular Jhonny Rivera, de 52 años, se casó con su novia, la también artista Jenny López, de 23 años, en una ceremonia levada a cabo en el corregimiento de Arabia, Risaralda, escogido para la ocasión, ya que allí el músico pasó buena parte de su niñez y juventud.

Dentro de los invitados estuvo su primera esposa Luz Mery Galeano, dejando así en evidencia lo que él en varias entrevistas, incluidas las que ha concedido a Vea, ha mencionado: su excelente relación con la madre de su hijo, el artista urbano Andy Rivera.

¿Quién es el novio de la ex de Jhonny Rivera y cuánto llevan?

Galeano, quien en las redes sociales se muestra muy cercana tanto a su ex como a su hijo, también lleva una vida sentimental muy estable desde hace más de una década.

Esta semana ella usó su cuenta de Instagram para felicitar a su pareja, el músico Jorge Arias. Aunque algunos cibernautas pensaron que se trataba de una relación nueva, en realidad no lo es. Como tampoco que sea la primera ocasión en que Galeano felicite a su pareja por su cumpleaños.

“Agradecida con la vida por permitirme estar a tu lado, caminar de tu mano y compartir contigo tantos momentos inolvidables. Hoy celebramos una vuelta más al sol de la persona que amo y me siento inmensamente feliz de poder vivir este día contigo. Que la vida te siga regalando salud, alegría y muchos sueños cumplidos. Feliz cumpleaños amor de mi vida”, escribió la madre de Andy Rivera en su cuenta de Instagram al homenajear a su novio y publicó un carrusel de fotos de distintos momentos que han compartido en varios destinos.

Chequeando varias publicaciones de las redes sociales de Andy se evidencia que la cordialidad y cercanía no solo es entre sus padres sino también con sus parejas. Andy compartió a finales del año pasado una imagen donde se ve que Jhonny, su esposa; Luz Mery y su pareja, Jorge y Andy con una joven se fueron de paseo a Estados Unidos y posaron juntos en algunos momentos del mismo.

Hasta donde se ha establecido Jorge es colaborador del grupo musical de Andy desde hace unos doce años. En su cuenta de TikTok, tanto Arias como Galeano comparten segmentos divertidos que viven como pareja. El músico también emplea sus cuentas para mostrar su gusto por los viajes y por el deporte, en especial, el tenis.

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