Él es el novio de Valeria Galviz, Kelly en ‘Klass 95’. “Quiero una súper boda”

Valeria Galviz en su rol de Kelly en ‘Klass 95′ le huye a las relaciones románticas y en cambio, busca afanosamente cualquier vínculo o ayuda que le permita lograr el sueño de ser una modelo cotizada.

En la vida real, la actriz que la interpreta está en un momento completamente distinto. En medio de una entrevista, quisimos preguntarle a Valeria, sobre su situación sentimental y se mostró radiante. La actriz vallecaucana, nacida en Cartago, reveló que lleva tres años de novia y está feliz.

Valeria Galviz lleva tres años de novia con un abogado

“Estoy súper enamorada”, mencionó y luego añadió que tiene una agradable convivencia con el afortunado. “Llevo tres años con él y vivimos juntos en Cali”.

Valeria, quien por estos días está grabando en Ibagué una nueva producción también del canal Caracol, mencionó que si bien es cierto, el matrimonio no es un plan inmediato, si es algo que han hablado con su novio. “Yo si me quiero casar, quiero una súper boda, no me importa lo que diga la gente”, dijo en tono jocoso.

Él es Uriel Zuluaga, novio de Valeria Galviz. Fotografía por: Instagram de la actriz

La actriz, que también es graduada de periodismo y está adelantando estudios de psicología, reflexionó sobre la complejidad que resulta encontrar una persona, sentimentalmente hablando y por ello mismo, se siente afortunada. Su novio se llama Uriel Zuluaga y es abogado. “Encontrar a esa persona tanto Kelly como para mí, es un paso a la sanación”, dijo explicando que cree que su personaje en la novela más allá de querer ser una famosa modelo, en realidad, lo que anhela es ser vista y amada.

Cuando indagamos sobre el mayor reto que la pareja de una actriz puede tener, indicó que básicamente es la comprensión y la libertad. “Es entender que una cosa no tiene que ver con la otra”, mencionó explicando que es vital comprender que es actriz y es un trabajo que va, lo realiza, pero en su casa está su pareja, además es primordial “encontrar a alguien que te entienda, que no te corte las alas... es difícil, pero si es amor, es libertad”. Todo eso, ella lo ha encontrado en su novio y “estoy feliz”, puntualizó.

Por ahora, Valeria no se adelanta a los planes o a la vida, deja que las cosas fluyan en su carrera y en su vida sentimental. De momento, tampoco planea tener hijos, pero es algo que también debe pensar. “Tomar una decisión puede ser también renunciar a otras”.

