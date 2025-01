Él es Ferry Valencia, ganador de ‘La Descarga’: dónde nació, esposa, hijos y más

La segunda temporada de La Descarga llegó a su final en la noche del 3 de enero y Ferry Valencia, del equipo Gusi, se llevó la victoria tras enfrentar a Lalie García (Santiago Cruz), Tonny Guezz (Maía) y Joan Hernández (Marbelle), y obtener la mayoría de los votos del público.

Desde su primera aparición en el tocadiscos, este representante del Valle del Cauca se convirtió en uno de los favoritos, no solo por su potencia vocal, sino también por salir de su zona de confort y explorar géneros diferentes a la salsa.

¿Quién es Ferry Valencia, ganador de ‘La Descarga’?

Nació en el municipio de Jamundí y estudió en el Instituto Departamental de Bellas Artes. Sin embargo, las dificultades económicas en su hogar lo llevaron a seguir aprendiendo de forma empírica, cantando en modestos bares y restaurantes.

Además, Ferry Valencia parte de algunas agrupaciones locales en las que demostró todo su talento y, cuando las oportunidades escaseaban, se dedicaba a trabajar en algunos cultivos de su tierra natal.

“Recuerdo cuando soñaba y pensaba en lo que quería ser. Veía todo tan lejos y hoy me infla el alma mirar atrás y ver que todo lo que soñé se me está dando. Saber que he encontrado mi propósito no tiene precio”, escribió el ganador de La Descarga en una de sus publicaciones de Instagram.

Ferry Valencia también tiene esposa e hijos, pero es poca la información que se conoce sobre esta familia, teniendo en cuenta que el cantante suele ser bastante reservado con su vida privada y poco los publica en redes sociales. Aun así, en varios momentos del concurso musical del Canal Caracol mencionó que son ellos el motor de su existencia y la fuerza que necesita para seguir adelante cuando a veces siente que no puede hacerlo.

La verdadera cifra que Ferry Valencia se ganó en ‘La Descarga’

Aunque el cheque que se llevó el vallecaucano es de 500 millones, a esta suma se le debe descontar el impuesto por ganancia ocasional que exige el Gobierno del 20 %.

Así entonces, Ferry Valencia recibió una suma total de 400 millones de pesos, a la cual se le añaden los premios que recibió durante toda la temporada.