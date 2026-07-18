Él es Jobe Bellingham, el hermano menor de Jude Bellingham que también es jugador de fútbol

A lo largo de este Mundial, varios futbolistas han llamado la atención no solo por su rendimiento en el campo, sino también por detalles de su vida personal. Los aficionados están cada vez más interesados en saber quiénes son fuera del terreno de juego y en conocer más sobre sus historias. Uno de los nombres que más ha resonado en las redes sociales es el de Jude Bellingham, estrella de la selección de Inglaterra, quien, además de su talento, ha conquistado a miles de seguidores con su apariencia.

El deportista se despide hoy del Mundial tras enfrentarse contra Francia, la selección de Kylian Mbappé, para definir cuál de los dos equipos se quedan en el tercer lugar del campeonato, que, en esta oportunidad, dejó un hito importante a realizarse en tres países de manera simultánea.

¿Quién es el hermano de Jude Bellingham?

En medio de la atención que ha recibido Jude, los aficionados también han comenzado a fijarse en su hermano menor, Jobe Bellingham, quien también es futbolista. Aunque no jugó en el Mundial, el joven, quien es dos años menor que Jude, ha captado miradas gracias a su notable parecido físico con el mediocampista inglés y, al igual que él, también está forjando su camino como futbolista profesional.

Jobe Samuel Patrick Bellingham nació el 23 de septiembre de 2005 en Stourbridge, Inglaterra. Actualmente tiene 20 años y comenzó su carrera deportiva a los 16 en el Birmingham City convirtiéndose en el segundo jugador más joven en debutar con el club, detrás de Jude. En el 2023 fue fichado por el Sunderland. Con el paso del tiempo, Jobe optó por llevar únicamente su nombre en su camiseta con el objetivo de construir su propia carrera y no ser comparado con Jude, quien sí luce su apellido en la parte trasera de su uniforme.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

“Creo que está tratando de crear su propia identidad. No quiere vivir a la sombra del nombre de su hermano; quiere ser el futbolista que es y demostrar de lo que es capaz”, dijo en una oportunidad Tony Mowbray, el entrenador de Sunderland. A diferencia de Jude, Jobe tiene un enfoque más ofensivo. Aunque su posición natural es la de mediocampista central, su versatilidad le permite moverse por diferentes áreas del ataque, al igual que su hermano, quien también brilla por su habilidad para adaptarse en el centro del campo.

Desde el 2025, Jobe hace parte del Borussia Dortmund, equipo de la Bundesliga, donde tiene un contrato que termina en el 2030. Su hermano Jude también estuvo en ese equipo, justo antes de ser fichado por el Real Madrid. Además de su talento en el deporte, Jobe ha llamado la atención de los aficionados por el parecido físico que tiene con la estrella de Inglaterra. “Lindos”, “se parecen mucho”, “son como gemelos”, “muy guapos los dos”, “hermosos los Bellingham”, “se parecen muchísimo”, “juraría que ustedes dos eran la misma persona”, “es muy difícil escoger entre los dos”, “los mejores hermanos”.