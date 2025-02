Él es Raphy Pina, empresario al que Daddy Yankee vinculó en proceso contra Mireddys

El litigio que enfrenta a Daddy Yankee contra Mireddys González, de quien también está en proceso de divorcio, celebró este 12 de febrero una nueva audiencia en la que Raphy Pina fue vinculado por los abogados del cantante.

De acuerdo con la defensa, Pina habría sido la persona que, junto a Mireddys y su hermana Ayeycha, se encargaba de tomar decisiones en las empresas El Cartel y Los Cangris sin que Yankee se percatara.

“De la poca información que pudo recopilarse vía terceros se desprende que era el Sr. Rafael Pina o sus agentes, junto a las demandadas González Castellanos, eran quienes decidían y autorizaban los asuntos de las empresas. Incluso, el Sr. Pina expresamente solicitaba no se le incluyera a Ramón Ayala en las comunicaciones”, se lee el documento judicial publicado por el medio Metro PR.

¿Quién es Raphy Pina?

Rafael Antonio Pina Nieves es un destacado empresario y productor musical puertorriqueño, nacido el 4 de julio de 1978. Es conocido principalmente por ser el fundador y presidente del sello discográfico Pina Records, una de las compañías más influyentes en el reguetón.

Desde joven, Raphy Pina estuvo inmerso en el mundo de la música gracias a su padre, Rafael Pina Gómez, quien también fue un reconocido empresario musical. En 1994, Raphy sugirió a su padre incursionar en el reguetón, un género emergente en ese momento.

En el año 2000, tras la muerte de su padre, el boricua asumió el control de la empresa familiar y la transformó en un emporio de la industria de la música urbana.

A lo largo de su carrera, Raphy Pina ha trabajado con artistas de renombre como Daddy Yankee, Don Omar y Natti Natasha, con quien también tiene una relación sentimental y una pequeña hija llamada Isabelle.

Sin embargo, su trayectoria no ha estado exenta de controversias. En 2021, Rafael Antonio Pina fue declarado culpable de posesión ilegal de armas y pasó más de dos años en prisión.

¿Qué dijo Raphy Pina sobre su vinculación al caso por las empresas de Daddy Yankee?

A través de una transmisión en vivo que hizo por medio de Instagram, el productor y antiguo mánager de Yankee se mostró bastante afectado por lo que está ocurriendo entre quienes fueron dos grandes amigos suyos.

“Yo no vengo a hablar mal de él y tampoco vengo a hablar mal de Mireddys. A los dos los amo con mi vida y estoy agradecido con ellos, pero también estoy realmente triste, y no porque me hayan dicho hoy: ‘Te incluyeron en algo que ocultaste de un email o un CPA’. Cuando ellos quieran probar eso que lo radiquen formalmente hacia mi persona y yo, con las pruebas que tengo, les demostraré que solamente es un trabajo que están haciendo sus abogados (excelentemente publicitarios) para alargar una situación matrimonial que no le importa a nadie, ni siquiera a mí. Eso no me importa a mí ni a ni ustedes que están viendo esto, porque no nos toca un peso. Eso es un problema de ellos que ellos mismos han tirado al medio innecesariamente”, expresó inicialmente.

“Esto que está pasando ahora es triste con cojones ¡Es un p*to circo, por dinero! Es un circo en el que están acusándose y utilizando herramientas para dañar a una persona, pero a mí no me pueden involucrar en eso (...) Mañana, si él quiere, que me llame y si tiene alguna duda que me pregunte y se la aclaro; primero a él y después, si sus abogados quieren señalarme, que hagan lo que quieran. Yo necesito decirle en la cara a Ramón Ayala (Daddy Yankee) que yo no hice negocios con Myreddys González, yo hice negocios con él”, agregó Raphy Pina.