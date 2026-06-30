El evento en Cartagena que reunió a Mateo Carvajal, Altafulla, Tuti Vargas y otros famosos

Mateo Carvajal, Andrés Altafulla, Tuti Vargas, Dayron Martónez y otros creadores de contenido pasaron dos días en Barú compartiendo actividades deportivas, encuentros sociales, pasarelas y momentos de entretenimiento. Vea acompañó de principio a fin esta experiencia realizada el 10 y 11 de junio, que reunió a varias figuras reconocidas de las redes sociales y la televisión colombiana.

Desde el vuelo que los llevó de Bogotá a Cartagena hasta la fiesta con la que concluyó la agenda, los invitados convivieron durante toda la experiencia. Los momentos de camaradería, las bromas y las actividades grupales marcaron dos jornadas en las que fue posible ver facetas diferentes de algunos de los creadores de contenido más populares del país.

El encuentro hizo parte del Xoomer Fest, una experiencia organizada por Hero para presentar oficialmente la nueva motocicleta Xoom 125. Aunque el lanzamiento fue uno de los momentos centrales de la agenda, la programación estuvo enfocada en actividades que permitieron a los asistentes compartir durante dos días en distintos escenarios de Barú.

Así disfrutaron Mateo Carvajal, Tuti Vargas y otros famosos en Barú

La experiencia comenzó en la mañana del 10 de junio. Tras aterrizar en Cartagena, los invitados fueron trasladados hasta un muelle desde donde partieron en yate rumbo a Barú. Durante el recorrido no faltaron las fotografías, los videos y los momentos de interacción entre los asistentes, quienes desde el primer momento siguieron códigos de vestuario diseñados para cada una de las actividades.

Una vez instalados en el hotel, los participantes disfrutaron de un almuerzo antes de reunirse nuevamente para una prueba de manejo de la motocicleta y recorrer algunos trayectos preparados para la actividad.

Mateo Carvajal y Andrés Altafulla estuvieron entre los más entusiastas durante esta experiencia. Ambos compartieron constantemente con los demás invitados y protagonizaron varios momentos que quedaron registrados en sus redes sociales.

La programación continuó durante la noche con una cena de gala. Uno de los momentos que más bromas y risas generó entre los presentes ocurrió cuando Mateo apareció vestido de blanco, pese a que el código de vestuario de la velada estaba pensado para tonos oscuros.

Así culminó el Xoom Fest

La mañana del 11 de junio comenzó con una sesión de yoga, ejercicio y mindfulness frente al mar. Durante más de una hora, los asistentes participaron en actividades enfocadas en el bienestar físico y mental.

Mientras algunos asumieron el encuentro con total concentración, otros aportaron el toque de humor que caracterizó buena parte de la experiencia. Altafulla y Mateo Carvajal, por ejemplo, mantuvieron el ambiente relajado con bromas e interacciones constantes con el resto del grupo.

Después del desayuno llegó una actividad creativa en la que cada invitado personalizó gorras y accesorios inspirados en elementos relacionados con el vehículo. Las piezas fueron utilizadas posteriormente durante una reunión alrededor de la piscina, uno de los espacios más distendidos del viaje.

La agenda concluyó durante la tarde con el lanzamiento oficial de la motocicleta en el marco del Xoomer Fest. Una pasarela, una cena y una celebración de cierre marcaron el final de dos días en los que influenciadores, celebridades e invitados compartieron experiencias más allá de las actividades programadas.