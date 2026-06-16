El impactante último video del productor de J Balvin que murió junto a Oliver Tree y Gaspi

Este domingo, el mundo del entretenimiento se conmocionó por un trágico accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil. Dos helicópteros chocaron en pleno vuelo, dejando un saldo de seis personas fallecidas. Entre las víctimas se encontraban el director audiovisual argentino Lucas Vignale, conocido por su trabajo con artistas como J Balvin, Bizarrap y Trueno; el creador de contenido Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi; y el cantante estadounidense Oliver Tree. Las autoridades brasileñas están llevando a cabo una investigación para determinar las causas de este siniestro, que tuvo lugar en Recreio dos Bandeirantes, una de las zonas con mayor tráfico de helicópteros en la ciudad.

Esto fue lo último que publicó en redes sociales Lucas Vignale

Aunque su nombre no era tan conocido como el de las estrellas con las que trabajaba, Lucas Vignale se había establecido como uno de los realizadores audiovisuales más prometedores de Argentina. Su trayectoria abarcó videoclips, producciones musicales y proyectos cinematográficos, lo que le permitió colaborar con artistas de renombre internacional. Su cercanía con figuras como J Balvin y Bizarrap le abrió las puertas a producciones que sumaron millones de reproducciones en plataformas digitales, convirtiéndose en una pieza clave detrás de la imagen visual de varios exponentes de la música urbana latinoamericana. Tras confirmarse su fallecimiento, muchos artistas y colegas compartieron mensajes de despedida en redes sociales.

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Tras su muerte, se hizo viral un video, de solo un par de segundos, que había publicado hace apenas dos días Lucas y que fue grabado en la cima del cerro del Corcovado, uno de los lugares turísticos más emblemáticos de Río de Janeiro. En las imágenes, Vignale se encuentra frente al majestuoso Cristo Redentor, rodeado por una densa niebla que cubría gran parte del paisaje. El productor audiovisual observa el horizonte en un silencio profundo, mientras la cámara captura una escena tranquila y reflexiva.

La publicación iba acompañada de una sola palabra y el hashtag “#Dios”, un detalle que cobró un significado especial tras conocerse la noticia de su fallecimiento. El ambiente del video cautivó a miles de usuarios por su fuerte carga visual y emocional. La niebla que envuelve el monumento, el silencio del momento y la actitud serena de Vignale llevaron a muchos seguidores a interpretar las imágenes como una despedida involuntaria. “Lo estaba sintiendo… se entregó a Dios en ese momento”, “la última pieza visual, la música de fondo, el resplandor, el cristo, los gestos, es increíble como terminó todo”, “por esta razón debemos vivir todos los días como si fuese el último”, “él lo sabía, cerró los ojos y sintió algo… descansa”, “qué fuerte este video. La vida es un instante”, “que Dios le conceda el descanso eterno a su alma. Descansa en paz”, “te despediste hermano con un mensaje que pediste al cerrar tus ojos. Dios tuvo tu propósito como su ángel”.