El inesperado hallazgo de Claudia Bahamón dentro de un kit enviado a víctimas del terremoto

Tras el terremoto de magnitud 7.4, cuyo epicentro fue en San José del Palmar, Chocó y que afectó a ciudades como Cali, Manizales, Pereira, entre otros municipios del país, una ola de solidaridad se ha extendido desde el primer momento.

Colombianos y extranjeros, empresarios, artistas, futbolistas, cantantes, y diferentes personalidades, se han puesto la mano en el corazón sumándose a las ayudas destinadas a las familias damnificadas por esta tragedia. Muchos de los que han sido afectados no solo lidian con el dolor de haber perdido a seres queridos, sino que también enfrentan la pérdida parcial o total de sus viviendas, negocios y pertenencias. Frente a la magnitud de esta emergencia, las muestras de solidaridad se han vuelto un apoyo esencial para aquellos que están tratando de reconstruir sus vidas. Donaciones de dinero, alimentos, agua, ropa, medicamentos y otros artículos de primera necesidad han comenzado a llegar a las áreas más impactadas, mientras que diferentes sectores de la sociedad se esfuerzan por contribuir con su granito de arena.

Claudia Bahamón encontró emotiva carta en un kit para las víctimas

La presentadora de MasterChef Celebrity se unió a las jornadas de voluntariado para enviar desde Bogotá, ayudas a los afectados de las diferentes regiones del país. En compañía de otras personalidades, Bahamón preparó kits de aseo, mercados y ropa. Sin embargo, en medio de esa labor, terminó viviendo un emotivo momento que registró en su cuenta de Instagram donde tiene 5 millones de seguidores.

Revisando uno de los paquetes que enviarían, se encontró una carta que estaba envuelta en una bolsa plástica. La presentadora no dudó en abrirla y leerla. “Me encontré con algo que no estaba buscando... Y claro, se me llenaron los ojos de lágrimas. Era una familia escribiéndole a otra familia que no conoce. Sin saber su nombre. Sin conocer su historia. Sin saber siquiera en qué manos terminaría ese kit. Solo sabiendo una cosa: al otro lado había alguien atravesando un momento muy difícil. Y eso fue suficiente para decirle: estamos contigo, estamos orando por ti, deseamos que puedas reconstruir lo que hoy parece perdido. Qué cosa tan sencilla y, al mismo tiempo, tan inmensa... Nunca sabré quién recibió ese kit de aseo. Quien escribió la carta tampoco lo sabrá. Pero quizás ahí está lo más bonito de todo: amar también es hacer algo por alguien que nunca podrá agradecértelo”, escribió en la descripción de una publicación que logró más de 10 mil likes.

¿Qué dice la carta que encontró Claudia Bahamón?

El post está acompañado de un video donde Bahamón muestra la carta y la lee. En un aparte de ella, dice: “Querida familia, me duele mucho saber por todo lo que están pasando después del terremoto. No los conozco en persona, pero en estos momentos sabemos que todos somos hermanos, somos colombianos, nos une el amor de patria. Imagino el miedo, la incertidumbre y el cansancio que deben estar sintiendo, perder la tranquilidad, las cosas materiales, la casa, ver todo patas arriba, eso desanima a cualquiera. Quiero que sepan que no están solos. Desde Bogotá les enviamos un fuerte abrazo... Hoy estoy aportando un granito de arena con un kit de aseo, porque quiero que sientan que pensamos en ustedes, que oramos y clamamos a Dios por ustedes. Deseo con todo mi corazón que encuentren un refugio seguro y que los días de angustia se transformen en reconstrucción”.

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A través de los comentarios, sus seguidores se mostraron conmovidos: “qué belleza de familia, un abrazo y que se les multiplique el amor, la salud y todo lo que busquen porque se lo merecen”, “ceo que es una de las cosas más bonitas que uno puede encontrar en esta situación. Mile