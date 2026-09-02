El mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Este lunes 31 de agosto, Lionel Messi sorprendió al mundo del fútbol al anunciar su retiro de la Selección Argentina, poniendo fin a una histórica etapa en la que alcanzó algunos de los mayores triunfos de su carrera. El rosarino hizo su debut con la selección mayor en 2005 y, desde entonces, pasó por momentos de gran frustración, como la final del Mundial de Brasil 2014 y las derrotas en las finales de las Copas América de 2015 y 2016. Sin embargo, su perseverancia y talento lo llevaron a vivir una de sus mejores etapas en la historia de la Selección Argentina. Messi se alzó con la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima en 2022 y, sobre todo, la Copa del Mundo en Catar 2022, un título que selló su legado.

Antonella Roccuzzo apoyó a Messi en su retiro de la Selección Argentina

Tras la derrota de su equipo en el Mundial 2026 y la posterior muerte de su padre, Jorge Messi, el deportista anunció su retiro de la Selección donde portó con orgullo la camiseta con el número 10. Antonela Roccuzzo, su esposa y compañera en este largo viaje, le dedicó unas emotivas palabras donde rememoró los años de esfuerzo, los momentos complicados y los sueños que alcanzó:

“Qué orgullo verte cerrar esta etapa así @leomessi. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas”, se lee en una publicación que hizo en sus redes sociales.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

De igual manera, resaltó la perseverancia que siempre mostró Messi en los momentos más complicados de su carrera con la selección. Para ella, uno de los mayores privilegios ha sido estar a su lado y verlo alcanzar esos títulos que durante tanto tiempo buscó con el equipo argentino. “Pero hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo. Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá”.

Para cerrar su publicación, Antonela Roccuzzo enfatizó que su admiración por Messi trasciende los títulos y los logros en el deporte. “Yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos. Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito”.

Los internautas reaccionaron a la publicación con múltiples mensajes: “Gracias Anto a vos también por estar siempre ahí, por apoyarlo, alentarlo y cuidarlo”, “nadie llega a grande solo en la vida, el sostén y aguante de la familia cuando caemos es lo único que nos levanta”, “qué ejemplo de familia… y además, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer”, “gracias Anto por ser tan grande como Leo, sostener, acompañar, ma