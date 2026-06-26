El mensaje de Sara Uribe tras reconciliación de Fredy Guarin con Andreina Fiallo

La reciente reconciliación entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo sigue siendo uno de los temas más comentados del entretenimiento en Colombia. Después de diez años separados, el exfutbolista y la modelo paisa sanaron las heridas del pasado y, por sus publicaciones en redes sociales como Instagram, están juntos nuevamente como pareja.

Esta semana, Guarín concedió una entrevista para el programa Buen Día Colombia donde aseguró que, desde la celebración de los quince años de su hija Danna, han venido tenido una comunicación más cercana y constante con su exesposa. De hecho, por estos días se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Miami, desde donde postearon una foto juntos muy cariñosos, lo que llamó la atención de los internautas.

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¿Qué dijo Sara Uribe?

La pareja, que estuvo junta por más de diez años y tuvo dos hijos, puso fin a su relación en medio de la controversia que surgió por el romance que el exfutbolista inició con la presentadora y modelo Sara Uribe. Ahora, después de que salieran a la luz unas imágenes que parecen confirmar una nueva oportunidad entre Guarín y Fiallo, la atención ha vuelto a centrarse en la paisa, madre del hijo menor del deportista.

Aunque Uribe no se refirió directamente a la reconciliación, una publicación que compartió en sus redes sociales fue interpretada por muchos de sus seguidores como una respuesta a la noticia, lo que desató una ola de comentarios entre sus fans. “No todo lo que uno publica tiene que ser una celebración. A veces también es una forma de agradecer. Y hoy agradezco porque sigo aquí, porque sigo viva y porque aprendí que ningún recuerdo vale la pena quedarse guardado para siempre. Mientras tanto, mi corazón y mis oraciones están con quienes hoy atraviesan el dolor”.

En el carrusel de fotos, la presentadora compartió varios momentos especiales junto a su hijo Jacobo, quien disfruta del fútbol. También aparecen fotografías junto a sus familiares, amigos más cercanos y mascotas. Los internautas dejaron sus opiniones al respecto: “Todos merecemos un amor bonito. Todos cometemos errores, pero nuestros hijos son la bendición de Dios”, “desde que Guarín volvió con Andreina ella no tiene paz y anda muy activa en redes”, “¿esa indirecta qué?”, “el pasado pisado, todos tenemos un pasado”, “mereces todo lo lindo de esta vida”.

¿Qué pasó con Andreina Fiallo y Fredy Guarín?

La relación entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo llegó a su fin entre 2016 y 2017, después de más de diez años juntos y dos hijos en común. Luego de eso, el exfutbolista comenzó a salir con Sara Uribe, una de las personalidades más destacadas de la televisión colombiana, con quien tuvo a su hijo Jacobo. Con el paso del tiempo, Sara Uribe ha compartido públicamente sus reflexiones sobre los errores que cometió durante esa etapa de su vida, incluso confesando que pidió disculpas a Andreina Fiallo y a su familia por el dolor que causó. Sus declaraciones, junto con la reciente reconciliación entre Guarín y Fiallo, han vuelto a poner este mediático triángulo amoroso como tema de conversación en las redes.