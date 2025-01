El regaño de Carla Giraldo a Yina Calderón en el lanzamiento de ‘La casa de los famosos’

La ceremonia de lanzamiento de La casa de los famosos Colombia 2 se realizó en la noche del 15 de enero. En este evento, la producción del reality anunció que Yina Calderón será concursante; sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando la influenciadora llegó al lugar y, de forma inesperada, se despachó en contra de algunos compañeros.

Las palabras de la participante causaron reacciones diversas entre los presentes, incluida la presentadora Carla Giraldo, quien no pasó por alto lo ocurrido y le llamó la atención frente a todos.

¿Qué le dijo Carla Giraldo a Yina Calderón?

“Buenas noches a la cabeza de fósforo. Vamos a ver si ahora es capaz de decirme en la cara todo lo que me dice en redes”, dijo la influenciadora a Melissa Gate, mientras que en su saludo a ‘La Liendra’ agregó: “Vean, el que lo tiene chiquito. Papi, ¿usted no fue el que dijo que no vendría?, y que también habló mierd* del canal ¿Qué hace aquí?”.

Tan pronto Yina Calderón terminó con la arremetida contra sus colegas, Carla Giraldo le pidió que fuera respetuosa al dirigirse a los demás, al menos por esa noche.

“Vamos a bajarle un poquito al tono, también. Vamos a empezar pacito porque estamos en el lanzamiento, así que estamos de fiesta. Aquí vinimos a disfrutar y a pasarla bueno, ya después nos vengamos”, advirtió la también actriz antioqueña, quien recientemente habló sobre su separación de Mauricio Fonnegra.

Ante la petición hecha por Carla Giraldo, Yina Calderón respondió: "no, pero es que yo pienso que quien no es amigo afuera, tampoco es amigo dentro”. Ante este comentario, la presentadora de La casa de los famosos reiteró a la concursante que guardara compostura en el evento.

¿Quiénes son los papás de Carla Giraldo?

La paisa, recordada por producciones como Me llaman Lolita o Las muñecas de la mafia, fue adoptada pocas horas después de nacer por una familia que no podía tener hijos.

Charo Quintero, su madre adoptiva, al no poder concebir optó por la adopción como medio para formar una familia junto a Manuel Giraldo. La tía de la actriz, quien era monja y trabajaba en un convento en Medellín, fue quien facilitó el encuentro entre su nueva familia y su mamá biológica, quien tenía 16 años para aquel entonces.

A lo largo de los años, Carla ha hablado abiertamente sobre su relación con sus padres adoptivos, la cual ha tenido sus altibajos, especialmente durante su adolescencia, una época marcada por la rebeldía y desafíos personales. A pesar de las dificultades, la paisa reconoce la importancia de su familia adoptiva en su vida y desarrollo personal.