El último consejo que Darío Gómez le dio a Francy: “Se me quedó en mi corazón”

Hay artistas que construyen carreras, y hay otros que transforman vidas. Para Francy, Darío Gómez fue uno de ellos, pues no solo fue el hombre que le abrió las puertas en la música popular, sino también esa figura paterna que confió en ella cuando nadie más lo hacía. “El maestro Darío Gómez para mí fue mi papá musical. Era una persona maravillosa, internacionalizó la música popular, la llevó a otro nivel, es un referente increíble para todos los artistas de música popular. Él creyó en mí siendo yo una niña tan chiquita, con muchos sueños y con muchas ganas de cantar”, reveló ‘La voz popular de América’.

Francy compró su primera casa gracias a Darío Gómez

El intérprete de Nadie es eterno fue quien le ayudó a Francy a grabar su primer disco: “Él me dio la oportunidad de salir adelante y de comprarme mi primera casa, porque con lo que me pagó, compré la casa para mi mamá, yo solamente tenía 13 años". Sin duda, fue un gesto que no solo mostró la generosidad del cantante, sino también la gran importancia que tuvo para toda una familia. “Creo que es una persona que nos dejó un legado muy importante, hace muchísima falta en esas tarimas, tengo unos recuerdos hermosos de él”, recordó con nostalgia.

Entre todos esos recuerdos que tiene Francy, hay otro que también atesora con un cariño especial. La cantante de Mi debilidad compartió que la última vez que Darío Gómez apareció en un medio de comunicación fue justo a su lado, un momento que, sin imaginarlo, se convirtió en una despedida.

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El cantante le dio un consejo que guarda en su corazón. “Recuerdo que me dijo: ‘Francy, yo te quiero decir algo. Si nadie cree en ti, si nadie te apoya, lo importante es que tú creas en todo lo que tú puedes lograr porque eres una artista maravillosa, te vi nacer como artista y ya no eres esa niña, pero eres esa mujer con tantos éxitos, entonces lo importante es que creas siempre en ti’. Esas palabras se me quedaron en mi corazón y en mi cabeza y las aplico para todo. A pesar de las adversidades yo siempre digo, hay que seguir adelante, hay muchos lugares donde uno llega y no tienen por qué conocerlo a uno si no escuchan música popular, pero yo digo, ‘a mí no me importa, si no me conocen, yo me hago conocer, yo sé quién soy’”.

Hoy, esa frase no solo representa el mejor consejo que recibió del ‘Rey del Despecho’, sino que también refleja la filosofía que ha guiado su carrera, la cual comenzó gracias a la confianza de alguien que, para ella, siempre será mucho más que un ícono de la música popular: el hombre que fue el primero en creer en sus sueños.