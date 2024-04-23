El video de Luisa Fernanda W cantando que desató críticas: “No la dio”

Aunque Luisa Fernanda W se ha destacado como una de las influenciadoras más reconocidas del país, en los últimos años también se ha dedicado a explorar su faceta como cantante. La paisa ha asegurado en diferentes oportunidades que ha tomado clases de expresión vocal, pues también quiere dedicarse a la música. A través de sus redes sociales ha publicado videos haciendo covers de algunos de sus artistas favoritos. Incluso, también ha estrenado sus propios temas, generando todo tipo de reacciones.

¿Qué pasó con Luisa Fernanda W?

En las últimas horas, Marilyn Oquendo, amiga de la creadora de contenido, publicó un clip donde aparecen interpretando el tema Pero me acuerdo de ti de Christina Aguilera, en versión popular. Sin embargo, los comentarios no se hicieron esperar. La mayoría de los usuarios criticó a las influenciadoras por el resultado: “¿Cómo desveo esto?”, “parece parodia”, “amo a Luisa, pero aquí no la dio”, “Luisa es muy talentosa amo su carrera, pero definitivamente en el canto no”, “ella no canta ella habla con ritmo en la canción”, “me causa una gracia”, “ojalá fuera IA”, “siento que esto es broma”, “por qué dañaron la canción así”, “muy bonito, pero espero no se vuelva a repetir”, “parece parodia de colegio. Ambas son muy top, pero no pegan con la música”, “nada que ver”.

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Hace un tiempo, la pareja de Pipe Bueno dijo: “Musicalmente me estoy preparando mucho. Acepto que hace un año y medio no cantaba nada, ni lo pollitos dicen pío pío y eso que estuve en coros cuando era niña, pero ahora siento que tengo una preparación vocal. He mejorado muchísimo y cada día sigo mejorando”.

De igual manera, reveló que el intérprete de Cupido falló ha sido un gran apoyo en este camino. “No sé en qué momento terminé trabajando con el equipo de management de Pipe Bueno y Pasabordo... Ha sido maravilloso trabajar con Pipe porque es un hombre muy talentoso”.

La respuesta de Luisa a quienes critican su voz

Desde que hizo público su deseo por cantar, la también empresaria se ha defendido de las críticas. En una oportunidad, dijo: “Mi propósito siempre ha sido ese, disfrutarla. No tengo ninguna pretensión, no me creo Beyoncé. O sea, simplemente la disfruto, me gusta, la estudio. De hecho, me gusta ponerme retos a mí misma con la música, y ni siquiera para publicarla, sino para yo ver hasta dónde puedo llegar. Yo siempre he pensado que lo que uno se ponga acá (en la cabeza), lo materializa afuera. Y se los digo porque yo con las redes sociales no tenía ninguna pretensión. Ya luego me enteré del potencial que esto tenía, los estudié y pues ya ustedes han visto los resultados”.

Por ahora, la antioqueña continúa con sus otros proyectos en redes sociales, como empresaria e imagen de reconocidas marcas, mientras sigue formándose en la música.