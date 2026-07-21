Elder Dayán: edad, esposa, hijos y más del jurado de ‘Yo me llamo 2026′

Esta noche, Caracol Televisión emitirá el primer capítulo de la nueva temporada de Yo me llamo que, en esta oportunidad trae varias novedades, entre ellas, la llegada de Elder Dayán, reconocido cantante de vallenato, como jurado. El artista, quien es uno de los 21 hijos de Diomedes Díaz, inicia un nuevo reto profesional al lado de Amparo Grisales y César Escola, quienes han permanecido en el programa durante varios años.

¿Quién es Elder Dayán Díaz?

El artista vallenato nació el 29 de octubre de 1987 en Fundación, Magdalena, fruto de la relación del ‘Cacique de La Junta’ y Rosmery Rodríguez, quienes se conocieron en una presentación del fallecido cantante. Aunque nació en el Magdalena, pasó gran parte de su infancia y adolescencia en Bucaramanga, donde su madre fue su principal figura de crianza. En sus primeros años, la relación con su padre no fue muy cercana; de hecho, Diomedes lo reconoció legalmente mucho después.

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Aunque la música siempre estuvo en su vida, pues la llevaba en las venas, su carrera artística tomó impulso en el 2010, gracias a sus colaboraciones con famosos acordeoneros y a la salida de producciones que se volvieron muy populares entre los amantes del vallenato, entre ellas El Picantico, Amantes, Modo Avión, Reina Guajira, y La Moneda. Sus primeras actuaciones fueron en fiestas, eventos privados y festivales regionales, donde poco a poco fue ganando notoriedad gracias a su voz y su habilidad para interpretar tanto baladas románticas como canciones de estilo tradicional. El intérprete ha logrado consolidarse como uno de los referentes más importantes de la nueva generación del género.

Aunque su apellido ha llevado a muchas comparaciones con el legado de su padre, Elder Dayán ha trabajado para forjar su propia identidad artística, a través de nuevas composiciones, colaboraciones y una propuesta musical que respeta las raíces del vallenato, pero que también incorpora toques contemporáneos.

Ella es Milena Robayo, esposa de Elder Dayán Díaz. ¿Cuántos hijos tienen?

Además de su faceta artística, la vida personal de Elder Dayán ha generado gran curiosidad entre sus seguidores, especialmente por su participación como jurado calificador de Yo me llamo.

El artista está casado con Milena Robayo. Duraron 8 años de novios y se casaron el 7 de noviembre del 2015. En casi 20 años de relación han conformado una de las familias más estables del mundo vallenato. Actualmente son padres cuatro hijos: Martina, Amelia y Victoria y el menor, el varón nacido en enero de 2026 llamado Elder Dayán Jr.

En una oportunidad, el artista reveló en una entrevista con Lo sé todo que quería seguir los pasos de su padre en tener una familia numerosa: “Una vez, cuando estaba de novio con mi esposa, le dije que quería tener 14 hijos. Ya no se puede porque la vaina está fuerte, pero tener uno o dos más está bien. ¿Quién le quita la felicidad a uno cuando llega un hijo?”.