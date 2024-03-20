Elianis Garrido asegura que fue víctima de millonario desfalco: “Estoy al frente de todo”

Elianis Garrido ha procurado ir más allá de su rol como intérprete y en varias oportunidades ha emprendido. Su marca de ropa y un salón de baile figuran dentro de sus más recientes incursiones en este aspecto.

En reciente entrevista, con el programa ‘Lo sé todo’, la también bailarina contó que financieramente ha tenido experiencias complejas. “En mis negocios pasados, todos me han robado”, dijo refiriéndose a los dineros que ha perdido cuando abre empresa.

Se refirió puntualmente a una fuga de capital que hubo en su salón de baile. “Es la primera que hablo de esto porque ya lo superamos”, indicó sobre la experiencia que le dejó enseñanzas puntuales.

“Me quedó que confiar, no implica estar ciega; delegar, no implica desapegarte del todo”, mencionó indicando que ahora ha recuperado su lugar de líder de sus negocios, así como “aprender a distinguir quiénes son los amigos, quiénes son los colaboradores”, dijo Garrido quien con la experiencia vivida ahora se ocupa de estar atenta a todos los aspectos de su emprendimiento. “Estoy al frente de todo”.

Elianis Garrido perdió cerca de 20 millones de pesos

La fuga de dinero que dejó un hueco importante involucró una millonaria suma. Aunque en principio estaba renuente a hablar de la cifra que perdió, finalmente dejó ver que esta supera los 20 millones de pesos, ya que fue algo que ocurrió por varios meses.

Así mismo la actriz habló de que esto no solo afectó su vida económica sino que repercutió en su salud. "Tuve una crisis con mi estómago de gastritis muy crónica, casi úlcera, y un problema con mi colon que me puso contra la pared", precisó.

La actriz debió ser hospitalizada por seis días. A partir de esta experiencia recordó y prioriza ahora su salud por encima de cualquier otra situación y agradece que su cuerpo haya generado alerta sobre una situación que debía atender y donde el estrés estaba ganando terreno.

“Gloria a Dios, mi cuerpo habló a tiempo. Puse el pare en ese momento, sigo un tratamiento, pero aprendí que nada de esto es más valioso que mi salud”, mencionó sobre otras de las lecciones aprendidas.

La barranquillera no reveló la identidad del responsable del presunto desfalco. “Tengo una frase, que el karma sabe todas las direcciones. No me corresponde a mí”, puntualizó.

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