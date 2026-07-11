Ella es Anastasia, la modelo que se hizo viral por su parecido con Erling Haaland

Erling Haaland se ha consolidado como una de las grandes figuras de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En su primera participación en el torneo, el noruego acumula siete goles en cuatro partidos disputados, una cifra que lo tiene entre los máximos anotadores del campeonato y que ya supera el registro mundialista de muchos futbolistas que han disputado varias ediciones del certamen.

Su gran momento deportivo también ha impulsado un fenómeno en redes sociales. Además de memes, canciones y videos dedicados al futbolista de 25 años, miles de usuarios comenzaron a compartir publicaciones de una joven rusa cuyo parecido físico con el delantero llamó la atención de inmediato. En cuestión de días, Anastasia Kostromitina pasó del anonimato a convertirse en una sensación viral gracias a las comparaciones con el goleador noruego.

¿Quién es Anastasia Kostromitina, la modelo rusa cuyo parecido con Haaland sorprende en redes?

Anastasia es una modelo profesional de 24 años que reside en Moscú. Mide 1,70 metros, tiene cabello rubio y ojos azul grisáceos, características que, junto con la forma de su rostro y algunas expresiones faciales, llevaron a miles de internautas a asegurar que tiene un sorprendente parecido con Erling Haaland.

Su carrera como modelo se ha desarrollado principalmente en Rusia. Trabaja con la agencia Motion Models (Motion Model Management), con la que ha participado en campañas publicitarias, editoriales de moda, sesiones fotográficas y desfiles para distintas marcas. Hasta antes de hacerse viral, su perfil era conocido únicamente dentro del circuito local del modelaje y no registraba una amplia cobertura en medios de comunicación.

El fenómeno comenzó cuando su madre, la creadora de contenido Mariya Kostromitina, conocida en redes sociales como Mariya Kos, publicó un video comparando a su hija con el delantero noruego. La grabación coincidió con el gran momento de Haaland en la Copa Mundial 2026 y rápidamente acumuló millones de reproducciones, generando una ola de comentarios sobre el notable parecido entre ambos.

Lejos de ignorar la situación, Anastasia decidió sumarse a la tendencia. Comenzó a publicar videos recreando gestos, poses y fotografías del futbolista, contenido que impulsó aún más su popularidad y multiplicó el alcance de sus perfiles en redes sociales.

Desde entonces, Anastasia Kostromitina ha visto crecer su presencia en redes sociales, donde continúa compartiendo sesiones fotográficas, campañas de moda y videos relacionados con la comparación que la hizo conocida a nivel internacional. Aunque su carrera ya estaba enfocada en el modelaje, fue su inesperado parecido con Erling Haaland el que la llevó a captar la atención de millones de usuarios durante la Copa Mundial de 2026.

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