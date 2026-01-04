Ella es Bombom Barreto, cantante colombo española que prepara el estreno de su primer EP

Bombom Barreto es el proyecto musical de Daniela Barreto Ríos, una artista colombiana emergente que se prepara para lanzar su primer EP en 2026 y que ha venido construyendo su carrera desde 2017, año en el que terminó el colegio y tomó la decisión de dedicarse profesionalmente a la música.

Su propuesta combina sonidos del urbano latino con influencias tradicionales como el bolero y guiños a la música española, reflejo de su historia personal. Así lo mencionó en entrevista con la revista Vea, de El Espectador.

Un repaso por la historia de Bombom Barreto

Aunque nació en Barcelona, España, la cantante tiene padres colombianos y creció en el país: “Toda mi familia es colombiana. Crecí en Pereira, estudié en Pereira, me gradué en Pereira. He vivido también en Villavicencio y Cali (...) Me siento muy arraigada a las raíces latinas, pero también amo muchísimo España y trato de llevar esa raíz a mi proyecto musical”.

A diferencia de otros proyectos donde el artista construye un personaje distante, Bombom Barreto asegura que no existe una separación marcada entre su nombre artístico y su vida personal.

“Bombón Barreto no está tan lejos de lo que es Daniela. Trato siempre de que estas dos personalidades vayan muy de la mano”, afirmó.

Según explicó, esa coherencia se refleja tanto en su discurso como en sus canciones: “Soy una persona muy auténtica, muy real, y trato de transmitirlo con mi música, contando historias con letras que lleguen a las personas”.

Bombom Barreto, cantante. Fotografía por: Cortesía

La música ha estado presente desde su infancia, influenciada principalmente por lo que escuchaban sus padres en casa. “Mi papá escuchaba a Vicente Fernández y a Julio Jaramillo; a mi mamá le encanta la música española”, recordó.

Bombom Barreto también mencionó a Vea que una de las primeras canciones que aprendió fue La Tirana, de Darío Gómez, una referencia clara a la música popular colombiana.

El paso de la afición a la profesionalización llegó tras terminar el colegio, en medio de dudas comunes para muchos jóvenes.

“Veía a mis amigos con carreras universitarias claras y yo estaba en ese limbo de si estudiar o dedicarme a la música”, contó.

El apoyo familiar fue determinante: “Mi mamá me apoyó 100 % en que me dedicara solo a la música y desde entonces ese ha sido el camino”.

El primer EP de Bombom Barreto

Actualmente, Bombom Barreto está a punto de estrenar su primer EP, un trabajo que define como diverso en sonidos y pensado para distintos públicos.

“Es como una ensalada de frutas. Hay música para todo tipo de personas, no solo para el público joven. Viene afro, reguetón, un bolero y otros géneros”, explicó. El objetivo, de acuerdo con

u testimonio, es mostrar su versatilidad como artista.

Este lanzamiento también marca una nueva etapa creativa, ya que todas las canciones serán de su autoría.

“Ahora toda la música que va a salir es composición mía. Antes siempre estaba acompañada de un compositor porque no confiaba del todo en mis capacidades, pero ahora ya me tocó confiar”, concluyó.