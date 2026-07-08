Ella es Katia Aveiro, la hermana cantante de Cristiano Ronaldo que sorprende con su parecido

La participación de Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin este 6 de julio, cuando la selección de Portugal fue eliminada por España en los octavos de final. El resultado marcó el cierre de una nueva aventura mundialista para el delantero de 41 años, quien confirmó que este fue el último Mundial de su carrera, poniendo fin a una trayectoria histórica con su selección.

Con la despedida de ‘El Bicho’ de la máxima cita del fútbol, su nombre volvió a convertirse en tendencia en redes sociales y medios de comunicación. Pero el interés del público también se extendió a las personas más cercanas al capitán portugués, entre ellas su hermana mayor, Katia Aveiro, una cantante y empresaria que ha llamado la atención no solo por su constante apoyo al futbolista, sino también por el notable parecido físico que comparte con él.

Ella es la hermana cantante de Cristiano Ronaldo

Katia Aveiro, cuyo nombre completo es Liliana Cátia dos Santos Aveiro, nació el 5 de octubre de 1977 en Funchal, la capital de la isla portuguesa de Madeira. Es ocho años mayor que Cristiano Ronaldo y hace parte de una familia integrada también por Hugo y Elma Aveiro.

Al igual que el futbolista, la hermana de Cristiano Ronaldo creció en un entorno humilde junto a sus padres, José Dinis Aveiro y Maria Dolores dos Santos, una etapa que tanto ella como sus hermanos han recordado en distintas ocasiones como un período de sacrificios antes de alcanzar el reconocimiento internacional.

Aunque es conocida en gran parte del mundo por su parentesco con el máximo goleador de la selección portuguesa, Katia Aveiro ha construido una carrera propia en la música. Debutó en 2005 bajo el nombre artístico de Ronalda, con el lanzamiento del álbum ‘Pronta P’ra Te Amar’, un trabajo compuesto principalmente por baladas pop en portugués. Un año después publicó ‘Esperança’ y, en 2007, presentó ‘De Corpo e Alma’, consolidando sus primeros pasos como cantante en su país.

Tras una pausa para dedicar más tiempo a su familia y participar en algunos proyectos empresariales relacionados con la marca CR7, retomó su carrera artística en 2013, esta vez utilizando el nombre de Katia Aveiro. Su regreso estuvo marcado por el sencillo ‘Boom Sem Parar’, producido por el reconocido productor marroquí-sueco RedOne, quien también ha trabajado con artistas como Lady Gaga, Jennifer Lopez y Enrique Iglesias. La canción alcanzó una importante repercusión en plataformas digitales y le permitió ampliar su reconocimiento fuera de Portugal.

En los años siguientes, Katia Aveiro continuó explorando ritmos latinos y pop con lanzamientos como ‘Latina de Cuerpo y Alma’, ‘Delicia’ y ‘Acurrúcate’, además de realizar colaboraciones con artistas brasileños y latinoamericanos. Su carrera también la llevó a participar en programas de televisión, entre ellos el reality español ‘Supervivientes’ en 2014, con el que aumentó su visibilidad ante el público hispanohablante.

Además de la música, la hermana de Cristiano Ronaldo ha desarrollado proyectos como empresaria e influenciadora digital. A través de sus redes sociales comparte aspectos de su vida familiar, sus creencias religiosas y su trabajo artístico, al tiempo que promociona distintas marcas y emprendimientos. También ha impulsado negocios relacionados con la moda y la belleza, ampliando su presencia más allá de los escenarios.

La relación de Katia Aveiro con la estrella del fútbol ha sido especialmente cercana. En varias entrevistas y publicaciones ha expresado el orgullo que siente por la trayectoria deportiva de su hermano y ha salido en su defensa cuando considera que ha sido objeto de críticas injustas. Incluso algunas de sus canciones, como Obrigada Mano, fueron concebidas como un homenaje al jugador luso, mientras que otra composición fue escrita en memoria de su padre, fallecido en 2005.

Fotografía por: Instagram @katiaaveirooficial

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