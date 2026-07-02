Ella es la hermana de Erling Haaland que sorprende con su increíble parecido: “gemelos”

El Mundial de 2026 ha trascendido lo deportivo, convirtiéndose en un escenario donde las historias personales de los futbolistas generan tanto interés como lo que sucede en el campo. Mientras las selecciones luchan por avanzar en el torneo, miles de aficionados también están atentos a la vida privada de los jugadores, sus familias, parejas y los momentos que comparten fuera del fútbol. Las redes sociales han jugado un papel clave en este fenómeno, haciendo que fotos y videos cotidianos se vuelvan virales en todo el mundo.

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¿Quién es Gabrielle Braut Haaland, hermana de Erling Haaland?

Esta semana, una imagen de Erling Haaland, jugador de Noruega, junto a su familia comenzó a circular por internet y provocó una ola de comentarios por el sorprendente parecido físico entre él y su hermana Gabrielle. Muchos usuarios la describieron como su “gemela” debido a las notables similitudes en sus rasgos faciales.

La joven apareció en la celebración de equipo noruego tras derrotar 2-1 a Costa de Marfil y, a partir de ese momento, se convirtió en tendencia. Gabrielle no es de las que suelen dar entrevistas ni busca estar en el centro de atención, así que gran parte de su vida se mantiene alejada del ojo público. Sin embargo, cada vez que aparece en fotos familiares, los seguidores del futbolista no pueden evitar comentar sobre el increíble parecido que tienen. Los rasgos faciales, el color del cabello, la forma de su rostro e incluso sus expresiones han llevado a muchos a hacer bromas, diciendo que “parecen dos versiones de la misma persona”.

Algunos de los comentarios que han dejado los internautas son: “awww son igualitos, ella en versión tierna”, “es igual a él, es igualita”, “¿cuál de esos dos es Haaland?”, “parecen gemelos”, “es Haaland con pelo largo”, “la misma cara”, “cuando no mete goles es porque la hermana lo sustituye”, “son idénticos”, “es como verlo a él”.

Así es la familia de Erling Haaland

De Gabrielle no se conocen muchos detalles. En su cuenta de Instagram tiene 121 mil seguidores y 148 publicaciones donde se destacan algunos momentos familiares. Erling Haaland creció en un hogar donde el deporte era parte del día a día. Su padre, Alf-Inge Haaland, también fue futbolista profesional y jugó en equipos como el Leeds United y el Manchester City. Por otro lado, su madre, Gry Marita Braut, se destacó como campeona nacional de heptatlón en Noruega, lo que hizo que el deporte estuviera siempre presente en su vida familiar. A pesar de la fama que Haaland ha logrado como una de las grandes estrellas del fútbol mundial, su familia prefiere mantener un perfil bajo y alejarse del foco mediático.