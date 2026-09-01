Ella es la nueva presentadora de Canal 1 Noticias. Reemplazó a Margarita Ortega: “Excelente”

Hace dos semanas, Margarita Ortega confirmó su salida de Canal 1. Aunque no reveló los motivos, la presentadora se despidió de los televidentes a través de sus redes sociales y aseguró que en los próximos días estaría revelando sus próximos proyectos. “Estoy absolutamente desvinculada del Canal 1. No tengo nada que ver con la firma Canal 1 Noticias, no presento el noticiero”, dijo. Mientras tanto, las especulaciones apuntaban a que el canal de televisión estaría enfrentando una serie de cambios y reestructuraciones internas.

Sandra Vélez es la nueva presentadora de Canal 1 Noticias

Después de la salida de Margarita Ortega, Canal 1 anunció la incorporación de una nueva figura a su equipo de noticias. Se trata de Sandra Vélez Franco, una reconocida periodista y presentadora colombiana, con una amplia trayectoria en el mundo de la televisión. Sandra, quien ha sido parte de programas informativos como Mañana Express de RCN Televisión, se unió al equipo de Canal 1 Noticias a partir del lunes 31 de agosto.

El anuncio fue hecho por el mismo medio de comunicación, que subrayó la experiencia y la credibilidad de la periodista. “Canal 1 Noticias incorpora a Sandra Vélez Franco como nueva presentadora de sus diferentes emisiones, para fortalecer una operación que ofrece noticias actualizadas cada hora, múltiples emisiones diarias, actualizaciones informativas en pantalla cada 15 minutos y contenidos periodísticos que amplían su vigencia en las plataformas digitales. Su trayectoria, conocimiento y credibilidad se suman al propósito de acompañar a los colombianos durante toda la jornada con información oportuna, confiable y con contexto”, se lee en el comunicado publicado.

Asimismo, resaltó que la trayectoria de la periodista se suma al propósito de acompañar a los colombianos con la información de interés: “Su llegada se enmarca en la estrategia de contenidos liderada por Alfonso Ospina, director editorial de Canal 1, orientada a fortalecer un periodismo que permita comprender los hechos y las decisiones que marcan el rumbo del país. Sandra complementará el equipo con su experiencia en información en vivo, entrevistas y cobertura de los asuntos públicos, además de su capacidad para explicar con claridad temas complejos y acercarlos a las audiencias”.

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Los internautas, televidentes y amigos de la presentadora le han dejado mensajes en redes felicitándola por su nueva etapa profesional: “Excelente”, “eres la mejor”, “gran fichaje de Canal 1”, “profesional, bella, justa ¡Qué nota de periodista!”, “Sandra es una gran mujer, gran profesional y lo más importante, una gran mamá”, “felicidades en este nuevo reto”.

¿Quién es Sandra Vélez, nueva presentadora de Canal 1?

Sandra Vélez Franco es una comunicadora social y periodista colombiana que ha forjado una carrera de más de diez años frente a las cámaras, especialmente en el ámbito del periodismo televisivo y la cobertura en vivo. Su nombre se dio a conocer entre el público gracias a su labor en Citytv, donde durante varios años lideró algunos de los programas informativos más relevantes del canal.

A lo largo de su carrera, ha presentado programas como Arriba Bogotá y Citynoticias del mediodía. Allí se consolidó como una de las figuras más reconocidas del periodismo en la capital. Su experiencia en estos espacios le ha permitido construir una trayectoria enfocada en la actualidad, las noticias locales, las entrevistas y el seguimiento de temas que afectan directamente a la ciudadanía.

Además de su labor como presentadora de noticias, Vélez ha explorado formatos que tienen un enfoque más humano y cercano. En 2017, creó y presentó Echadas pa’lante, un programa de entrevistas que se dedica a dar visibilidad a las historias de mujeres colombianas que han enfrentado diversas adversidades y se han convertido en líderes o referentes en sus comunidades. Según explicó la periodista en una entrevista con El Tiempo, este espacio nació de su deseo de contar las historias de mujeres que luchan y trabajan cada día por salir adelante y transformar sus entornos. Precisamente, este programa le valió uno de los reconocimientos más significativos de su carrera. En 2019, recibió el Premio de Periodismo Álvaro Gómez Hurtado en la categoría de Entrevista por una conversación con la líder social y cultural Luz Marina Ramírez, que se emitió en Echadas pa’lante. Este galardón destacó su labor en un formato que fusionaba la entrevista periodística con historias de gran impacto social.

En 2021, fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, gracias a su cobertura de las protestas que tuvieron lugar el 9 y 10 de septiembre de 2020 en la capital colombiana. Este premio se suma a las cinco nominaciones que ha recibido para los Premios India Catalina como mejor presentadora de noticias. Pero su carrera no se ha limitado a los noticieros tradicionales. Sandra es también la directora y presentadora del pódcast “En el set con Sandra Vélez”, un espacio que le ha permitido adentrarse en nuevos formatos de conversación y entrevistas. Hasta hace unos meses hizo parte de Mañana Express, ampliando su presencia más allá de los noticieros locales de Bogotá.

A su experiencia en medios se suma una sólida formación académica centrada en asuntos públicos. Sandra Vélez es especialista en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo, y posee una maestría en Gobierno y Políticas Públicas. A lo largo de su carrera, ha logrado fusionar el periodismo informativo con las historias humanas.