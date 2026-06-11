Ella es la periodista que es nuera de Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia

Este jueves 11 de junio comienza el Mundial 2026, que por primera vez se lleva a cabo en tres lugares: México, Estados Unidos y Canadá. La Selección Colombia está lista para hacer historia, guiada por el entrenador argentino Néstor Lorenzo, quien ha logrado formar un equipo sólido y ha devuelto la confianza a la Tricolor después de un proceso que incluyó el subcampeonato de la Copa América 2024.

¿Quién es Nair Aliaga, novia del hijo de Néstor Lorenzo?

Mientras los reflectores brillan sobre los jugadores que llevarán los colores no solo de Colombia sino de todo el mundo en el torneo más importante del fútbol, también ha surgido un gran interés por la vida personal del entrenador del equipo cafetero, en especial por la identidad de la periodista que se ha convertido en su nuera y que ha estado presente en los momentos más significativos de la Selección.

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Se trata de Nair Aliaga, una comunicadora social y periodista deportiva que mantiene una relación con Juan Manuel Lorenzo, el hijo del seleccionador nacional. Esta joven peruana ha ido ganando reconocimiento en el mundo del periodismo deportivo gracias a su trabajo en diversos medios y su dedicación a cubrir eventos futbolísticos de gran importancia.

La relación entre Nair y Juan Manuel ha captado la atención de los aficionados, especialmente por la cercanía que han tenido con el entorno de la Selección Colombia en los últimos años. De hecho, la periodista estuvo presente en varios momentos del equipo nacional durante la Copa América 2024, un torneo en el que el equipo dirigido por Lorenzo llegó a la final y se quedó con el subcampeonato.

En una oportunidad, la periodista contó en una entrevista para el medio peruano Trome, cómo conoció a Juan Manuel: “Trabajaba en Melgar y me vio en ‘Gol Perú’. Me empezó a seguir por Instagram y Carolina Salvatore, mi compañera en el canal, me habló de él. Me dijo que era buena persona. Hablábamos de todo hasta que me pidió mi número y ahora tenemos una relación”.

Nair comparte a menudo en sus redes sociales fotos de sus viajes, coberturas periodísticas y momentos especiales con Juan Manuel Lorenzo. Además, la comunicadora asegura tener dos cosas en común con Shakira, quien volvió a ser la protagonista de la canción oficial del Mundial: “Mi talla es 1.59 m y ella, al igual que yo, también se enamoró de un argentino”, dijo.

Por ahora, mientras Colombia se prepara para afrontar un nuevo desafío mundialista, Néstor Lorenzo continúa concentrado en el objetivo deportivo. Sin embargo, detrás del técnico que lidera la ilusión de millones de colombianos, su faceta familia ha generado gran interés.