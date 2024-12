Ella es la presentadora de ‘Noticias Caracol’ que estuvo a punto de ser militar

Noticias Caracol es el informativo más visto de la televisión colombiana y sus integrantes suelen gozar del cariño de los millones de televidentes que, a diario, siguen las emisiones del informativo. Tal es el caso de Daniela Pachón, presentadora que recientemente contó su historia de vida en Día a Día.

En su charla con el matutino del Caracol Televisión, la comunicadora hizo un repaso por su trayectoria en los medios, así como por aquella época en la que terminó el colegio y tuvo que tomar una de las decisiones más importantes de cara a su futuro. Fue entonces cuando contó que estuvo a punto de hacer carrera militar.

¿Por qué Daniela Pachón, de ‘Noticias Caracol’, pensó en ser militar?

De acuerdo con lo expuesto por la periodista santandereana, su padre fue un hombre que la crio con grandes valores, como lo son la responsabilidad y la disciplina. Además, siempre la animó a hacer carrera militar y estuvo a punto de convencerla.

Sin embargo, cuando Daniela Pachón informó en casa que quería ser periodista, sus padres le dieron el apoyo necesario y, aunque no eran una familia adinerada y pagarle una universidad privada fue complicado, la respaldaron en todo sentido para que hiciera su sueño realidad.

“A los 17 años estaba en cuarto semestre de periodismo y presenté mi primer casting. Estuve allá todo el día y llamé a mi mamá como a las 9:00 p. m. porque era ley en mi casa que después de las 10:00 de la noche yo no podía estar fuera de la casa. Le dije: ‘Mi papá se va a poner bravo, todavía queda gente en la fila’ y mi mamá me dijo: ‘quédese tranquila, yo calmo a su papá’. Me gané ese casting de ese reality, el premio era pagar el siguiente semestre y ser la presentadora del próximo reality, si ella me hubiera dicho ‘véngase para la casa’, yo desisto”, recordó en Día a Día.

A pesar del amparo que Daniela Pachón recibió por parte de sus padres, abandonó su hogar muy joven. Decisión de la que no tardó en arrepentirse, aunque nunca regresó a vivir con su familia y, por el contrario, tomó rumbo hacia Bogotá a buscar nuevos horizontes.

“Me arrepiento porque llegué a un cuartico chiquito, el almuerzo era poquito y rendían el jugo con hielo, yo en mi casa podía repetir. Yo quería salir los viernes de fiesta, pero tenía que ahorrar para pagar el arriendo y entraba a trabajar a una emisora los sábados a las 7:00 de la mañana, entonces no había forma”, agregó.

Por último, la conductora de Código Caracol mencionó que, inspirada por el legado de su padre, encontró en el periodismo la vía para honrar sus valores, así como en su voz y su trabajo las herramientas para servir a la verdad y a la sociedad.