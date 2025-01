Ella es la presentadora que reemplaza a Juan Eduardo Jaramillo de RCN: “talentosa”

La salida de Juan Eduardo Jaramillo de Noticias RCN ha dejado un sinnúmero de comentarios en redes sociales. Los televidentes han lamentado su renuncia, pero también le han dejado mensajes de apoyo en su nueva etapa personal y profesional.

“Se le va a extrañar un montón al caballero de las noticias”, “Excelente profesional, proyecta paz y mucho conocimiento”, “mi admiración gratitud y respeto. Te extrañaré mucho, pero te recordaré con cariño”, “felicidades por ser el mejor presentador de noticias, tu carisma y profesionalismo es inmenso, nos va a hacer falta en las mañanas”.

¿Quién es Isabella Atehortúa, la nueva presentadora de Noticias RCN?

Tras la salida del presentador, Noticias RCN le ha dado la bienvenida a un nuevo talento que ha conquistado los corazones de los televidentes. Isabella Atehortúa, una carismática presentadora, ha llegado para ocupar el lugar de Juan Eduardo Jaramillo.

Atehortúa, conocida por su participación en el reality culinario MasterChef, ha demostrado que no solo tiene habilidades en la cocina, sino también un gran potencial en la televisión. Su llegada a Noticias RCN marca un nuevo capítulo en su carrera, consolidándola como una de las presentadoras más prometedoras del país.

uedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

A través de sus redes sociales, la presentadora expresó su emoción por asumir este reto profesional, recordando su paso por esta casa informativa como corresponsal en Medellín.

“Cinco años después vuelvo a sentarme en este set. Decir que me hizo falta sería mentirles; pero nada tiene qué ver con cuánto lo disfruto. Sino con que la calle me ha dado todo y espero no dejar de pisarla. Me dio confianza, más sabiduría que conocimiento y una empatía por lo que vive la gente que no se aprende a puerta cerrada. En conclusión, la calle me dio calle y hasta me abrió puertas a esta nueva oportunidad de informar. Quiero madrugar con la convicción de que las cosas y la gente buena son más que lo que a veces nos empaña el corazón a los colombianos. Bogotá, aquí voy. Nos vemos por la mañana. Gracias por nunca dejar de creer en mí @jose.macevedo @gustavonietoh los adoro, jefes”.

La salida de Juan Eduardo Jaramillo dejó un gran vacío en Noticias RCN, pero la llegada de Isabella Atehortúa representa un soplo de aire fresco y una renovación en la pantalla.

Juan Eduardo le dejó un mensaje deseándole éxitos: “Isa todos los éxitos del mundo. Te irá muy bien porque tu talento es infinito. Te deseo lo mejor”. Asimismo, sus seguidores también le han dejado buenos dese “lo mereces todo”, “eres una tesa”, “a seguir volando alto, eres inmensa”, “felicidades. Me encanta tu regreso. Los mejores vientos para ti en las nuevas labores”, “qué alegría una energía así de hermosa en las mañanas de los colombianos”, “te deseo lo mejor, espectacular, felicitaciones”.