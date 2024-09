Ella es Mandinha, la esposa del ‘Dibu’ Martínez, arquero de Argentina

El pasado martes Colombia se enfrentó a la Selección de Argentina en el Estadio Metropolitano de Barranquilla en las eliminatorias de la Copa del Mundo.

Los fanáticos del fútbol estaban expectantes, ya que la tricolor había caído ante la albiceleste en la final de la Copa América. Para muchos, el triunfo de esta semana de los colombianos fue el “desquite”, pues había quedado un sinsabor.

¿Qué pasó con el ‘Dibu’ Martínez, arquero de la Selección Argentina?

Tras la derrota de Argentina, se hizo viral un momento en el que Jhonny Jakcson, un camarógrafo colombiano fue agredido por el ‘Dibu’ Martínez, el guardameta de la albiceleste. Aunque no le dijo ninguna palabra, el manotazo que el deportista le lanzó a la cámara del reportero no pasó desapercibido y fue muy criticado en redes sociales.

“Dan el pitazo final y yo como camarógrafo siempre voy a buscar reacciones porque el director me lo pide. Entro a la cancha, ya después de 90 minutos todo el mundo está cansado y busco reacciones. Veo al Dibu saludando a otro jugador, me acerco a él y de la nada el Dibu me tira… Me dio mucha rabia porque yo estaba trabajando, así como él lo estaba haciendo: él atajando y yo operando mi cámara, ni siquiera estaba jugando futbol con él. Me dio mucha rabia al momento, pero no le dije nada”, contó el camarógrafo.

¿Quién es la esposa del ‘Dibu’ Martínez, quien lo defendió de las críticas?

En sus redes sociales, el arquero ha recibido comentarios como: “lo mejor que pude haber visto hoy fue como te bajaron los humos”, “te dolió la derrota”, “cómo lloran sin arbitraje y sin penales regalados”, “aprende a perder payaso”, “se te acabó la sonrisita”, “el peor arquero y profesional que he visto en mi vida”.

Cansada de las críticas, la esposa del arquero lo defendió. Aunque Amanda Gama, mejor conocida como Mandinha Martínez, no ha dicho nada puntualmente, sí compartió una imagen en la tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial 2026, mostrando que Argentina se mantiene en la primera posición, pese a la derrota con Colombia.

La historia de amor del Emilio Martínez y Mandinha comenzó en el 2013 cuando se conocieron en Londres. Desde entonces, han estado juntos y, actualmente, son padres de dos hijos: Santi y Ava. De los once años que llevan juntos, siete han sido de matrimonio.

“A su mujer la conoció esperando el colectivo que tomaba para ir a entrenar al club Arsenal. Vivía a la vuelta de su casa, en Londres. Parado en la estación del bus, la veía pasar y un día la encaró. Le pidió de salir y aceptó. Fueron a comer algo y a partir de ahí, están juntos”, contó en una oportunidad un amigo del futbolista. A los dos años de relación, se fueron a vivir juntos. Se casaron el 22 de mayo del 2017 en el Palacio de Brocket Hall, a las afueras de Londres.

La esposa del guardameta, quien es de origen británico, es Diseñadora de interiores, tiene una empresa que cuenta con dos sedes en Europa.