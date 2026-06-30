Ella es Melissa Ávalos, la esposa de Orlando Gill, arquero de Paraguay

La clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, después de haber dejado fuera a Alemania en una intensa tanda de penales, no solo provocó una ola de alegría entre los hinchas. También, generó un sinfín de comentarios y reacciones sobre Orlando Gill, el arquero de la selección latinoamericana, quien se convirtió en la figura del partido.

¿Quién es Orlando Gill, arquero de Paraguay?

Gill se destacó como una de las grandes figuras del partido. Después de mantener a la Albirroja en la pelea durante los 120 minutos y convertirse en el héroe de la tanda de penales, el arquero recibió cientos de mensajes de felicitación. Entre ellos, su pareja le envió un emotivo mensaje, recordando el largo camino que han recorrido juntos para alcanzar este momento. “Es una verdadera locura todo lo que estamos viviendo. Aún no logro asimilar. ¡Después de tantas críticas y mensajes malos que recibimos tanto él como yo, hoy estamos viviendo esta felicidad! Los tres, Orlando, Lauti y yo. Así siempre nos van a encontrar, juntos, unidos, con mucho amor. Felicidades amor de mi vida. ¡Gracias por dejar la vida por todo un país, gracias por la garra y el empeño, y, sobre todo, muchas gracias porque no dejás que las malas personas y las críticas malas te hagan mal! Gracias por no dejar caer la toalla. Te amo y te bendigo, como esposa estoy más que orgullosa y feliz".

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Orlando Daniel Gill Noldín comenzó su carrera deportista en el Club 13 de Junio y luego se unió a las divisiones inferiores del Sportivo San Lorenzo, donde dio sus primeros pasos en el deporte. Curiosamente, en sus inicios no era arquero; jugaba como mediocampista hasta que su altura y habilidades físicas lo llevaron a encontrar su verdadero lugar. El camino hacia el profesionalismo no fue nada fácil. Junto a su esposa, Melissa Ávalos, enfrentaron momentos de serias dificultades económicas. Después del nacimiento prematuro de su hijo Lautaro, la familia atravesó una etapa complicada en la que el dinero escaseaba. En un acto que muchos recuerdan como un verdadero símbolo de su sacrificio, Gill decidió vender camisetas, guayos, recuerdos de la selección paraguaya Sub-20 e incluso algunas de sus pertenencias personales para poder mantener a su familia mientras continuaba persiguiendo su sueño de brillar en el fútbol.

Arquero de Uruguay en el partido contra Alemania. EFE/EPA/GREG COOPER Fotografía por: GREG COOPER

Su carrera tomó un rumbo inesperado cuando fue contratado por San Lorenzo de Almagro, en Argentina. Al principio, se unió al equipo de reserva, pero sus actuaciones llamaron la atención del cuerpo técnico. En enero de 2025, el club argentino compró su pase de manera definitiva, marcando el inicio de su consolidación en la máxima categoría. Hoy, con una altura de 1,98 metros y conocido por sus reflejos y su confianza como arquero, Gill está viviendo el mejor momento de su carrera.

¿Quién es Melissa Ávalos?

Melissa Ávalos ha llevado una vida bastante discreta, pero en los últimos meses ha comenzado a destacar por estar al lado de Orlando Gill en cada uno de sus logros deportivos. Juntos son padres de un hijo y, como han compartido en entrevistas y publicaciones, han estado juntos en los momentos más complicados de la carrera del arquero, desde sus inicios buscando una oportunidad en el fútbol profesional hasta convertirse en un referente en Paraguay. Melissa, quien es influencer, ha compartido en varias ocasiones que siempre confió en el talento de su esposo, incluso en esos tiempos en que era suplente y las oportunidades eran escasas. Hoy, celebra junto a él uno de los capítulos más significativos de su trayectoria.