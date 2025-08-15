Ella es Michelle Char, la nueva reina del Carnaval de Barranquilla 2026

En la mañana de este viernes 15 de agosto, la Junta Directiva de Carnaval de Barranquilla designó a Michelle Char Fernández como la nueva representante de liderar la fiesta cultural más importante del país en el 2026.

“¡Barranquilla, aquí está tu reina! Michelle Char Fernández es la soberana del Carnaval de Barranquilla 2026. Felicitaciones a esta barranquillera y carnavalera que nos hará gozar y vivir la fiesta con unión, alegría y comunidad”, escribió el alcalde Alejandro Char a través de las redes sociales.

Además, el mandatario le realizó una videollamada para darle directamente la noticia: “sabemos los que te conocemos que toda tu vida, te hemos visto desde chiquita recorrer todas las calles de Barraquilla, peleando por el carnaval, por su tradición y te felicitamos por esta alegría, vas a llevar este carnaval bien hermoso por el mundo entero”.

“Recibo con emoción este nombramiento que representa un honor y una gran responsabilidad. Quiero que vivamos este Carnaval con unión, alegría y en paz. Llevaré la fiesta a todos los rincones de Colombia y el mundo”, dijo Michelle, quien se mostró muy feliz con la noticia. “Este es mi sueño. Estoy muy feliz, muy feliz y vamos a hacer un Carnaval a otro nivel”, agregó.

¿Quién es y cuántos años tiene Michelle Char?

La nueva soberana tiene 23 años y desde pequeña se inclinó por la danza y el folclor. Hizo parte del Ballet de Barranquilla y a lo largo de su vida ha participado en diferentes actividades culturales y artísticas. Es diseñadora de interiores y productos de la Universidad NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, de Milán, Italia.

Es hija de Miguel Char y Rocío Fernández, y viene de una familia carnavalera. Laura Char Carson en 1989, Andrea Jaramillo Char en 2012 y Victoria Char, quien, en el 2022, fue Reina del Carnaval de los Niños.

También se ha desempeñado como empresaria. Tiene una marca de ropa inspirada en “la arenosa” y su código postal, llamada 08MIL, y, además, creó COSSAS, una propuesta de diseño que integra objetos y espacios para generar experiencias únicas.

¿Cuándo es el Carnaval de Barranquilla?

Con la elección de Michelle Char, Barranquilla se prepara para celebrar la fiesta más grande que se llevará a cabo del 14 al 17 de febrero. Sin embargo, desde ya la ciudad y su nueva representante, comienzan a preparar cada detalle para la fiesta que contará con grandes espectáculos folclóricos, música, muestras artísticas y patrimoniales y mucho más.