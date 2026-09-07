Ella es Sarah Khalifa, la reconocida presentadora de televisión que fue condenada a muerte

La presentadora y productora Sarah Khalifa fue condenada a muerte por ahorcamiento por un tribunal de El Cairo, en un proceso relacionado con una organización dedicada a la fabricación y comercialización de drogas sintéticas. La sentencia fue emitida el 5 de septiembre y también alcanzó a otros 11 acusados, mientras nueve recibieron cadena perpetua y siete fueron absueltos.

El caso generó especial atención en Egipto por el perfil de Khalifa, de 39 años, quien antes de su detención había trabajado en televisión y mantenía vínculos con el mundo del entretenimiento. La egipcia presentó programas como ‘De El Cairo’ y ‘Misión difícil’, además de desempeñarse como productora y organizadora de eventos musicales. Su nombre comenzó a aparecer en las investigaciones en abril de 2025, cuando fue detenida en El Cairo.

¿Por qué condenaron a muerte a Sarah Khalifa?

De acuerdo con la Fiscalía egipcia, Khalifa y los demás acusados integraban una organización criminal que importaba materias primas desde el extranjero para fabricar drogas sintéticas dentro de Egipto y luego distribuirlas con fines comerciales. Las autoridades sostuvieron que los integrantes tenían funciones diferenciadas para conseguir los materiales, procesarlos y comercializarlos.

Durante los operativos fueron incautados más de 750 kilogramos de drogas sintéticas y materiales empleados para su elaboración. Las investigaciones también señalaron que los acusados utilizaban inmuebles residenciales para almacenar las sustancias y desarrollar parte del proceso de fabricación. Además, fueron decomisadas armas de fuego y municiones que, según la acusación, estaban en poder de integrantes de la organización.

El expediente reunió los testimonios de 20 personas y distintas pruebas técnicas y digitales, entre ellas conversaciones, fotografías y videos que, según la Fiscalía, documentaban actividades relacionadas con la organización. La investigación también incluyó medidas sobre los bienes y cuentas bancarias de los acusados.

Sarah Khalifa negó desde el comienzo las acusaciones. Durante las investigaciones rechazó tener relación con las drogas incautadas y aseguró que no conocía a los demás implicados. Su defensa mantuvo su postura de inocencia durante el proceso.

Antes del fallo, el tribunal había remitido los expedientes de 13 acusados, incluida Sarah Khalifa, al Gran Muftí de Egipto para conocer su opinión sobre la pena capital, un procedimiento requerido en los casos en los que se contempla una condena a muerte. Posteriormente, el tribunal emitió la sentencia contra 12 de ellos.

La condena todavía puede ser apelada, por lo que el fallo no implica que la presentadora vaya a ser ejecutada de manera inmediata. En un proceso separado, Sarah Khalifa también recibió una pena de cinco años de prisión por un caso relacionado con el secuestro y agresión de un joven, según medios egipcios.

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