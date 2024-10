Ella es la modelo y cantante con quien Lincoln Palomeque fue visto de fiesta

Han pasado más de dos años desde que Carolina Cruz y Lincoln Palomeque anunciaron su ruptura, después de casi 14 años juntos. La presentadora de Día a Día y el actor revelaron que su amor se transformó. Ahora, tienen una buena relación por el bienestar de Matías y Salvador, sus hijos.

Meses después de la separación, la vallecaucana inició un romance con Jamil Farah, un joven piloto de quien se ha mostrado muy enamorada. Por su parte, Palomeque continúa soltero, aunque en redes sociales ha sido vinculado sentimentalmente con Diana Gaviria, una modelo oriunda de Pereira.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque Fotografía por: Instagram @carolinacruzosorio / @lincpal

Lincoln y Valentina Janna compartiendo juntos

Por ahora, Lincoln no ha revelado que esté en alguna relación amorosa, pero sí se ha mostrado disfrutando de su etapa de soltero. En sus redes sociales ha compartido algunas imágenes cuando asiste a alguna fiesta con sus amigos, así como también muestra detalles de su carrera profesional.

Recientemente, se viralizaron unas imágenes en redes sociales donde se observa al actor en una fiesta con la modelo y cantante Valentina Janna, conocida como Tinna Janna.

Las imágenes no son comprometedoras, pues aparecen simplemente compartiendo en un ambiente divertido. También estuvieron haciendo ejercicio en el mismo gimnasio; sin embargo, algunos internautas han especulado al respecto:

“Él es bello y soltero, la chica está bella, no le veo el problema”, “no creo que haya romance.... Ella acaba de dar a luz y no creo que sea la mejor temporada para que tenga un romance...Ni ella y mucho menos él”, “soltero con total libertad. Buena por él”, “tiene todo el derecho de hacer lo que quiera, él es soltero”, “se nota solo está posando”, “ya es hora que consiga con quien pasar la vida”, “se nota que solo son amigos”, “ahí no pasa nada”.

¿Quién es Valentina Janna?

Valentina es una artista oriunda de Valledupar, apasionada por la música urbana, aunque es abogada de profesión, egresada de la Universidad Popular del Cesar.

Es recordada por haber sido reina del Carnaval de Valledupar; además, se ha destacado en el mundo del modelaje, las pasarelas y los reinados de belleza. Entre sus trabajos musicales ha incursionado en ritmos como la guaracha, la electrónica y el dembow, géneros completamente opuestos con el que se crio en su ciudad natal.

“Siempre me ha gustado hacer cosas diferentes crear ideas nuevas, salirme de la monotonía y siempre soñé con hacer música distinta a la que estuve acostumbrada a escuchar (…) Me gustan los ritmos que hacen mover a la gente, que activa sus energías y sus sentidos”, dijo en una entrevista hace un tiempo para El Pilón.