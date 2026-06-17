Ella es Valeria Valencia, esposa de Gustavo Puerta, el jugador más joven de Colombia

La Selección Colombia arranca este martes su aventura en el Mundial de 2026, enfrentándose a Uzbekistán en un partido que podría ser un hito para uno de los futbolistas más prometedores. Se trata de Gustavo Puerta, quien con 22 años tendrá la oportunidad de jugar su primera Copa del Mundo de mayores.

Puerta se ha establecido como una de las grandes promesas del fútbol colombiano. Después de brillar en las selecciones juveniles y dar el salto al fútbol europeo, el mediocampista fue convocado por Néstor Lorenzo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde espera ser una de las grandes sorpresas del torneo.

¿Quién es la esposa de Gustavo Puerta?

Mientras su carrera sigue en pleno ascenso, su vida personal también brilla con uno de los momentos más felices junto a su esposa, Valeria Valencia. A pesar de que ha mantenido un perfil bajo ante los medios, la joven ha sido un gran apoyo en la vida del futbolista. A través de sus redes sociales, ambos han compartido momentos de su relación, mostrando la fuerte conexión que han forjado a lo largo de los años. La colombiana acompaña a Puerta en muchos de los hitos importantes de su carrera. Desde su llegada al fútbol español hasta sus más recientes logros deportivos, Valeria ha estado a su lado, brindándole apoyo tanto en lo profesional como en lo personal.

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El 2026 ha sido un año memorable para la pareja. En Marzo Gustavo Puerta y Valeria Valencia se casaron en España, el país donde el futbolista ha desarrollado gran parte de su carrera. La ceremonia tuvo lugar solo unos días después de que él le propusiera matrimonio en un romántico viaje a la nieve. “Un millón de veces, siiiiii. De tu mano y de la mano de Dios, amor de mi vida, nuestro para siempre empieza ahora. Te amamos”, escribió Valeria en sus redes.

Tras el compromiso, la pareja anunció que esperaba su primer hijo. El propio jugador compartió la noticia en sus redes sociales, junto con imágenes de la ecografía y una emotiva reflexión sobre esta nueva etapa que están a punto de comenzar como familia. “Pensábamos que este año sería especial… pero alguien decidió hacerlo inolvidable. Un amor para toda la vida”.

Sus amigos y seguidores celebraron junto a ellos la noticia: “Enhorabuena pareja”, “felicidades, mi hermano, Dios los bendiga”, “muchísimas felicidades a los dos por este hermoso regalo de la vida. Que Dios los bendiga siempre con salud, amor y les permita vivir infinitos momentos extraordinarios”, “motivación extra para el Mundial…Dios bendiga tu bebé“, “enhorabuena parejita. Ahora a seguir triunfando y disfrutando”. De Valeria no se conoce mucha información, pero al parecer, se desempeña como empresaria de un negocio de joyas junto al jugador de la Selección Colombia.