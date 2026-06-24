Ella es Verónica Soto, colombiana elegida como una de las ‘10 novias del Mundial 2026′

Verónica Soto pasó de ser una aficionada más en las tribunas del Mundial 2026 a convertirse en uno de los rostros más comentados del torneo. La colombiana se volvió viral después de que las cámaras de la transmisión oficial la enfocaran en varias oportunidades durante el partido entre Colombia y Uzbekistán, imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Mientras miles de usuarios compartían fotografías y videos de sus apariciones en pantalla, su nombre empezó a despertar curiosidad dentro y fuera del país. Lo que inicialmente fue una reacción espontánea de los aficionados terminó convirtiéndola en una de las llamadas “novias del Mundial”, un fenómeno que la llevó a multiplicar su presencia en redes sociales y a conceder entrevistas para hablar sobre la inesperada fama que encontró en medio de la cita futbolística.

La mujer detrás de Verónica Soto

Oriunda de Ciénaga de Oro, Córdoba, Verónica Soto es ingeniera civil y especialista en Mercadeo. Aunque su nombre se hizo conocido a nivel internacional por su aparición en las tribunas del Mundial 2026, desde hace varios años ha desarrollado proyectos profesionales y empresariales alejados del mundo del entretenimiento.

Entre esos proyectos se encuentra una marca de ropa deportiva de la que es fundadora. Paralelamente, fue construyendo una comunidad en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con viajes, bienestar, moda y aspectos de su vida cotidiana. La exposición obtenida durante el torneo impulsó aún más su visibilidad y llevó su perfil a nuevas audiencias dentro y fuera de Colombia.

En entrevista con Caracol Radio, Verónica Soto relató que desde su llegada al estadio comenzó a notar el interés de otros aficionados. Según contó, mientras caminaba por los alrededores del escenario deportivo varias personas la detenían para pedirle fotografías y saludarla. “Desde que iba entrando escuchaba: ‘colombiana, colombiana’, fotos y más fotos”, recordó.

La empresaria explicó que decidió viajar sola a México para acompañar a la Selección Colombia. Aunque al principio sintió algo de temor por encontrarse sola en un evento de semejante magnitud, aseguró que poco a poco fue disfrutando la experiencia y accediendo a las constantes solicitudes de fotografías por parte de los asistentes.

Una vez dentro del estadio, la situación se intensificó. Soto afirmó que no solo fue captada por las cámaras de televisión, sino que también recibió la atención de numerosos fotógrafos presentes en el encuentro. “Cuando entro ya a la cancha, al estadio, y ahí muchos fotógrafos me empiezan a pedir fotos”, agregó.

La circulación de su imagen en medios de diversas partes del mundo, así como la popularidad que adquirió en redes sociales, hicieron que fuera considerada por el público como una de las ‘novias del Mundial’.

¿Qué son las novias del Mundial y quién las elige?

Durante su charla con Caracol Radio, Soto aseguró que este tipo de reconocimientos no responden a una elección formal, sino a la reacción espontánea de los aficionados y las redes sociales.

“Los fanáticos son quienes escogen, obviamente, a las novias del Mundial. Depende de que te hagas popular en las tribunas y de que la gente te apoye después en redes”, explicó.

La figura de la llamada ‘novia del Mundial’ no es nueva en el fútbol. Desde hace décadas, algunas mujeres que destacan en las tribunas terminan convirtiéndose en fenómenos virales y acaparando la atención mediática durante los torneos. Casos como el de la paraguaya Larissa Riquelme en Sudáfrica 2010 o la colombiana Natalia Betancourt en Brasil 2014 ayudaron a popularizar una tradición no oficial que cada cuatro años vuelve a repetirse.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí