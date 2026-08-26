Ella es Yillian Atkinson, exparticipante de ‘Guerreros’ que acusa a Ozuna de maltrato físico

El nombre de Yillian Atkinson comenzó a ganar notoriedad internacional esta semana después de que la modelo y creadora de contenido puertorriqueña señalara públicamente al cantante Ozuna por presuntos episodios de violencia física y verbal durante una relación sentimental. La joven utilizó sus redes sociales para compartir fotografías, conversaciones y otros contenidos con los que, según su versión, buscaba respaldar sus acusaciones.

Aunque sus señalamientos rápidamente se convirtieron en tema de conversación en redes sociales, Atkinson ya tenía una trayectoria en el entretenimiento de Puerto Rico. La modelo participó en el reality ‘Guerreros’, donde incluso fue reconocida como una de las figuras destacadas de una de sus temporadas, y también hizo parte de ‘El Poder del Amor’.

¿Quién es Yillian Atkinson?

Atkinson es una modelo y creadora de contenido puertorriqueña. Su carrera está relacionada principalmente con el modelaje y la producción de contenido para redes sociales, además de sus apariciones en televisión. En su perfil profesional también se presenta como personalidad televisiva.

Uno de los espacios que ayudó a darle visibilidad en Puerto Rico fue ‘Guerreros’, programa de competencia en el que participó como integrante del elenco. Atkinson también formó parte de la edición internacional del formato y posteriormente apareció en ‘El Poder del Amor’, otro reality de televisión.

En el modelaje, Yillian Atkinson ha trabajado en proyectos de moda y campañas relacionadas con ropa deportiva y trajes de baño. De acuerdo con información publicada sobre su trayectoria, aparece representada por las agencias Wilhelmina Models, con presencia en Nueva York y Miami, e Ikon Management. Sus trabajos también la han llevado a ciudades de Estados Unidos y a otros países de Latinoamérica.

Las acusaciones de Yillian Atkinson contra Ozuna

El 24 de agosto, Atkinson publicó una serie de historias en Instagram en las que afirmó haber mantenido una relación sentimental con Ozuna y lo acusó de presuntas agresiones físicas y verbales. Entre las imágenes que difundió aparecían fotografías suyas con aparentes lesiones, además de otras en las que aparece junto al cantante. Las publicaciones fueron eliminadas posteriormente, aunque su contenido comenzó a circular en otros medios y redes sociales.

La modelo también compartió capturas de supuestas conversaciones privadas y registros de llamadas que, según su versión, demostrarían la relación entre ambos y algunos de los episodios que denunció. En uno de los mensajes afirmó que el cantante supuestamente la golpeaba con frecuencia y aseguró sentirse preocupada por su seguridad.

Fotografía por: Captura de pantalla

Ozuna, por medio de su equipo de representación, negó las acusaciones. Su portavoz calificó de falsa la alegación de agresión y señaló que el artista no realizaría más declaraciones sobre el asunto por el momento.

“La alegación de agresión que actualmente circula es falsa. Por el momento, el artista no realizará expresiones adicionales sobre este asunto. Si fuera necesario, cualquier actualización se comunicará oportunamente”, aseguró el equipo del reguetonero a Telemundo Puerto Rico.

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