Ella la esposa de la mamá de Sebastián Villalobos de ‘MasterChef’. Se casaron en 2021

Sebastián Villalobos, uno de los creadores de contenido más reconocidos de Colombia, asumió un nuevo desafío en su carrera al unirse a MasterChef Celebrity. El influencer, actor y presentador llegó a la cocina más famosa del país para demostrar que su talento va mucho más allá de las plataformas digitales. De hecho, antes de esta experiencia, el santandereano ya había participado en TopChef VIP, un reality culinario.

¿Quién es la mamá de Sebastián Villalobos?

La participación de Sebastián en MasterChef Celebrity ha sido una oportunidad para que el público conozca una faceta más íntima del artista. Durante esta experiencia, ha compartido los cambios que ha atravesado en los últimos años, como su regreso a Colombia tras un tiempo fuera y la nueva etapa que vive como padre.

Más allá de la cocina, la presencia de Sebastián en el programa ha generado un gran interés por su historia familiar y las personas que forman parte de su vida fuera de los escenarios. Entre ellas está su madre, Viviana Villalobos, quien recientemente ha vuelto a ser noticia por su relación con María Fernanda, su esposa, una figura que ha captado la atención de los seguidores del creador de contenido.

Ambas mujeres sostienen un romance que no ha pasado desapercibido en las redes sociales, donde frecuentemente comparten fotos de sus viajes, celebraciones y otros momentos de su día a día. A diferencia de Sebastián, que ha sido una figura pública gracias a su carrera como creador de contenido y su participación en televisión, María Fernanda, la esposa de su progenitora, prefiere un perfil más bajo. Sin embargo, su aparición en las publicaciones familiares ha despertado la curiosidad de muchos usuarios. Viviana y María Fernanda se casaron en el 2021.

En una oportunidad, Sebastián elogió la relación de su mamá con unas emotivas palabras: “Mi mamá es la razón por la que creo en el amor. Su historia es ejemplo para mí de todo lo bonito, todo lo que inspira, todo por lo que vale la pena luchar”.

Así se enteró Sebastián Villalobos que a su mamá le gustaban las mujeres

Hace un tiempo, el artista se refirió en su canal de YouTube a la vida sentimental de su mamá. Contó que cuando era un adolescente se enteró de la inclinación sexual de su progenitora: “A punto de cumplir 12, por curiosidad, le pregunté a mi mamá que si a ella le gustaban las mujeres. No me pregunten por qué lo hice porque la verdad es que ni me acuerdo. Sinceramente no tenía ningún argumento para hacer esa pregunta, ni menos de esa manera tan directa. Cuando le hice esta pregunta a mi mamá las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas como si algo malo le hubiera dicho y entre lágrimas me contestó que sí. Inmediatamente y por el ambiente tan emotivo yo también empecé a llorar, pero no porque me pareciera una tragedia o algo por el estilo lo que me acababa de decir mi mamá, sino porque sentía que mi mamá justo en ese momento estaba dando un paso grandísimo para que la confianza entre ella y yo mejorara y fuera la mejor. Y justo después entendí que las lágrimas que estaba dejando caer mi mamá era por exactamente lo mismo: estaba siendo lo más ella que nunca con la persona que más amaba en todo el mundo. Yo inmediatamente le respondí, me acuerdo perfectamente de mis palabras: ‘Mami a mí no me importa, tú sigues siendo mi mamá y yo te sigo amando igual, te amo mami’. Fue un gran momento".