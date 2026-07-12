Ellas son las reinas de belleza que son esposas. Vivieron su relación en privado varios años

En medio de las pasarelas y las coronas nació una historia de amor que está siendo muy comentada en el mundo del espectáculo. Mariana Varela y Fabiola Valentín, dos reconocidas reinas de belleza que se conocieron durante un concurso de belleza internacional, sorprendieron al revelar que, tras varios años de mantener su romance en total privacidad, decidieron unir sus vidas en matrimonio.

¿Quiénes son Mariana Varela y Fabiola Valentín?

Mariana Varela, quien representó a Argentina, y Fabiola Valentín, la representante de Puerto Rico, se conocieron en el certamen Miss Grand International 2020, que se llevó a cabo en Tailandia. Al principio, disfrutaron de momentos juntas como compañeras de competencia, pero con el tiempo, esa conexión se transformó en una relación romántica que decidieron mantener en privado. Durante cerca de dos años, optaron por no hacer pública su historia de amor, limitándose a compartir algunas fotos de sus viajes y encuentros, sin revelar el verdadero motivo de su cercanía.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Su historia de amor se hizo pública en octubre del 2022 cuando postearon un video que reunía los momentos más importantes de su relación, entre ellos, la propuesta de matrimonio y las imágenes de su boda civil. En ese entonces, la noticia tomó por sorpresa a sus seguidores y en general al mundo del espectáculo. De acuerdo con medios internacionales, la ceremonia se realizó en San Juan, Puerto Rico. “Después de decidir mantener en privacidad nuestra relación, les abrimos las puertas en un día especial. 28/10/22″, escribieron en sus redes.

Aunque eso fue hace cuatro años, recientemente, se hicieron virales las fotos del matrimonio en redes sociales, donde se ve a la pareja vestida de blanco, celebrando junto a sus familiares y amigos más cercanos. Sin embargo, desde entonces, no han dudado en presumir su amor en redes sociales.

Mariana Varela es una modelo, periodista y exreina de belleza argentina. Nació el 26 de agosto de 1996 en Burzaco, Buenos Aires. En 2019, se llevó el título de Miss Grand Argentina, lo que le abrió las puertas para representar a su país en el certamen Miss Grand International 2020. Allí, logró hacerse un lugar entre las 10 semifinalistas y se destacó por su compromiso en campañas contra la violencia de género.

Por su parte, Fabiola Valentín es una modelo y exreina de belleza puertorriqueña. Fue coronada como Miss Grand Puerto Rico 2020, representando al municipio de Camuy. Participó en Miss Universe Puerto Rico 2019, donde quedó en tercer lugar. Además de su carrera en el modelaje, ha colaborado con agencias internacionales y ha trabajado en campañas para marcas reconocidas.