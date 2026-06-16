Ellos son los dos integrantes de ‘Noticias Caracol’ que son hermanos y pocos lo saben

Los equipos de noticias de los distintos informativos están por completar una semana de trabajo cubriendo la Copa Mundial de Fútbol, que en esta oportunidad se realiza en tres países: México, Canadá y Estados Unidos.

‘Noticias Caracol’ desplazó un grupo de comunicadores a los distintos lugares, no solo para emitir lo concerniente a los distintos partidos, sino las noticias alrededor de los estadios, los aficionados y por supuesto, todo sobre la Selección Colombia y su desempeño.

Presentadora de ‘Caracol Noticias’ cubre con su hermano el Mundial

Catalina Gómez conforma junto a Mariana Granziera, Marcela Monsalve y Alejandra Murgas la cuota femenina en el cubrimiento del evento que terminará en Nueva York, el 19 de julio próximo.

Gómez sorprendió hace unos días a sus miles de seguidores de Instagram al dar a conocer que en esta oportunidad coincidió con su hermano Oscar Fernando, también periodista, quien labora para la marca afiliada a Caracol, especializada en contenidos digitales, Ditu. Curiosamente la presentadora reveló que se convirtió en periodista por su hermano.

Catalina publicó una fotografía tomada en el aeropuerto Internacional El Dorado, donde posó junto a Oscar minutos antes de abordar el avión que los llevaría al importante cubrimiento y escribió: “Comienza un sueño. Y este es especial, porque por primera vez mi hermano y yo coincidimos en un cubrimiento. Mientras dormía, pensé en algo que a veces olvido decir en voz alta: si hoy soy periodista, en gran parte es por él. Fue quien despertó mi curiosidad por las historias, por las preguntas y por ese impulso de intentar entender el mundo para contarlo después”.

Gómez se mostró agradecida por la oportunidad que la carrera les brinda. “Qué bonito que, después de tantos años, la vida nos haya traído al mismo lugar, compartiendo una pasión que de alguna manera empezó con él”.

¿Quién es Oscar, el hermano de Catalina Gómez de ‘Noticias Caracol’?

Óscar Fernando Gómez Álvarez es un comunicador social y periodista titulado de la Universidad Central. Dentro de su experiencia profesional se cuenta que fue Director de Deportes de Caracol Televisión, entre 1998 y 2003. También estuvo en Fox Sports y ESPN. Actualmente es el Director de Streaming de deportes Ditu.

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