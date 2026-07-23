Ellos son los participantes de ‘MasterChef 2026’ que son exnovios. ¿Hay tensión?

Los 24 participantes que llegaron esta temporada a MasterChef Celebrity ya han comenzado a generar todo tipo de reacciones. Aunque hasta el momento solo van dos capítulos, ya se ha evidenciado quiénes son los más hábiles para la cocina y los que, posiblemente, tendrían más futuro en el programa culinario de RCN presentado por Claudia Bahamón y cuyos jurados son Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.
Lina Tejeiro y Sebastián Vega se reencontraron en ‘MasterChef Celebrity’
Entre las celebridades de esta edición se encuentran los actores Lina Tejeiro y Sebastián Vega, quienes se han destacado por su trabajo en la pantalla chica. Sin embargo, más allá de sus carreras profesionales, algunos televidentes y usuarios en redes sociales han recordado el pasado sentimental que tuvieron.
Ambos se conocieron en las grabaciones de Padres e hijos, donde Lina interpretó a Samy y Vega a Emilio. En ese entonces, la actriz, quien actualmente espera su primer hijo, tenía 15 años. Tiempo después, iniciaron una relación sentimental que duró cerca de tres años. Sin embargo, terminaron por algunas diferencias que tuvieron. Aunque quedaron en buenos términos, Tejeiro reveló en una oportunidad que enfrentó una “tusa” por Sebastián, especialmente cuando se enteró que el actor se convertiría en papá por primera vez.
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Ahora, con el estreno de MasterChef, la mirada de algunos televidentes se ha centrado en ellos, pues casi 20 años después se reencontraron en un proyecto en pantalla. En una entrevista con Eva Rey, el actor, quien también es recordado por su papel de ‘El baby’ en A mano limpia, aseguró que se tratan con cordialidad. “El tema con Lina es que fue hace mucho tiempo. Yo ya había trabajado con la Tejeiro en dos proyectos. Uno que fue La fiesta del chivo y, literal, éramos pareja en la serie”.
El artista santandereano reconoció que en el momento que estuvieron juntos, ambos estaban en una etapa de inmadurez por la edad. “No terminamos mal. Ya con la madurez entendimos, fue como: ‘Ay, amiga’. Estábamos muy pelados”. No obstante, fue muy claro en afirmar que, aunque tienen una buena relación en el programa culinario, no son los grandes amigos. “Yo no termino una relación para ser el mejor amigo de mi exnovia. Pero podemos ser cordiales. En ocasiones nos habíamos encontrado con Lina y superbien, superbien. Es muy tranqui”.
Por ahora, Lina no se ha referido al respecto. Sin embargo, en estos capítulo se ha observado que no hay tensión entre ellos. La actriz se encuentra enfocada en el embarazo de su primer hijo, etapa que ha presumido a través de sus redes sociales donde muestra fotografías de su barriguita y donde ha revelado detalles de esta experiencia. De hecho, recientemente reveló: “Sí, voy a ser mamá soltera, pero afortunadamente estoy rodeada de gente que me cuida y me quiere muchísimo. Mi mamá está que no cabe de la dicha. Mis papás, hermanos, primos, tíos y personas cercanas están felices con la llegada de Gael. Amor y compañía no me han faltado”.