Emmanuel Esparza revela que su peor beso fue con Carolina Ramírez. ¿Por qué?

Los besos en televisión siempre generan curiosidad por parte del público. Se sabe que cuando los actores van a realizar una escena de este tipo, buscan la manera de que sea un momento agradable y suelen comer chicle, mantener el buen aliento y en general, aunque se traten besos de ficción resulten lo más reales posibles.

Sobre los besos que se ha tenido que dar en pantalla, el actor español Emmanuel Esparza, ampliamente conocido en nuestro país gracias a sus roles en producciones como ‘la Pola’, Mentiras perfectas’, ‘La reina de Indias y el conquistador’, ‘Romina Poderos’ y más recientemente ‘perfil falso’ habló en un diálogo franco y espontáneo con Los Impresentable, de los 40 Colombia.

Allí se refirió sin titubear al peor ósculo que ha dado en la ficción. La sorpresa para el público es que se lo dio con una de sus grandes amigas, Carolina Ramírez, con quien compartió set en ‘la Pola’, donde ella le daba vida justamente a Policarpa Salvarrieta.

Al detallar por qué ha sido su peor experiencia dando besos en televisión él, reveló que fue algo planeado por la actriz vallecaucana.

¿Por qué Emmanuel Esparza recuerda el mal beso con Carolina Ramírez en ‘La Pola’?

Según lo narrado por el actor de 48 años, nacido en Valencia, España, todo se debió a una broma que le jugó Carolina, debido a la confianza que hay entre ellos.

“En la escena la Pola y Alejo protagonizan un beso en un río, y yo le tengo que decir a la cara todo lo que la amo y ella me contesta, y la muy cabrona, unos minutos antes se había comido una empanada con dos kilos de ají, y ella antes de rodar me enseñaba como le ponía el ají, y yo decía: ‘No puede ser tan hija de p….’”, explicó el actor divertido al recordar aquel momento.

Recordó que por más que procuró mejorar el aliento o alejar aquel sabor de empanada con ají, pero no tuvo éxito.

“Lo que me tocó hacer, porque no había manera, ni con chicles, ni con nada, de que esa boca no saliera un aliento de dragón, y nos reímos un montón, además todos ven que esa escena romántica perfecta, pero yo estaba ahí llorando de risa, además ella me miraba poniendo el ají en la empanada, pero así es Carolina”, dijo el español.

Sobre los besos en general indicó que lo que se estila es hablar con la compañera de set y llegar a acuerdos para saber cómo será ese momento, que resulte lo más agradable posible, pero real para el televidente.

“Yo tengo unas reglas para hacer ese tipo de escenas, y yo siempre intento no llegar a esa parte íntima que es el beso con lengua, y la razón es porque no hace falta”,dijo sobre el tipo de beso que ha dado pues en esos momentos acata las órdenes del director que es quien dice cómo es el beso que quiere.

Recordemos que Emmanuel Esparza es novio de la actriz Essined Aponte, estelar de ‘Escupiré sobre sus tumbas’. La pareja lleva casi tres años, peor solo le apostó al amor más de un año después de ser amigos. Se conocieron en ‘La Reina de Indias y el conquistador’.

