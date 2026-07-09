¿Epa Colombia está embarazada? Yina Calderón reveló la verdad

Hace año y medio Epa Colombia fue privada de la libertad por delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas, luego que el 22 de noviembre del 2019 destruyera con un martillo parte de la estación Molinos de TransMilenio en medio de unas protestas. La influenciadora fue condenada a 63 meses y 15 días de prisión y una millonaria multa.

Recientemente, su nombre volvió a protagonizar los titulares luego que Wendy Herrera, su nueva abogada, alertara sobre preocupante situación que estaría viviendo Daneidy Barrera en el centro de reclusión. “Desde las 9:30 a. m. llegué a la estación de Policía de Carabineros con la intención de entrevistarme con Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia. Soy su abogada y no me permitieron el ingreso, vulnerando así todas las garantías del debido proceso y su derecho a una defensa técnica. Hoy quiero decirle a todos que sacaré de este lugar a la Epa Colombia porque aquí le tienen una tortura psicológica”, dijo.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Por qué dicen que Epa Colombia está embarazada?

Además de esa preocupante situación, en los últimos días se generó un nuevo rumor sobre un supuesto embarazo de la creadora de contenido. Una locutora de la emisora Mix dijo que Karol Samantha, pareja de Epa, habría dado supuestas señales al respecto.

Sin embargo, Yina Calderón, mejor amiga de la empresaria de queratinas, desmintió esa información: “No, Epa Colombia no está embarazada, eso es mentira. Me parece hasta ridículo que estén haciendo ese tipo de imágenes para de alguna manera distraer sobre el caso de ella. Pero, por favor, si ustedes saben que ella tuvo a su hija por inseminación y eso tiene un protocolo, eso es mentira; con eso no juguemos tampoco. Toda esa información que circula en redes es falsa y solo desvía la atención de otros temas que sí son importantes”.

Los internautas han reaccionado a sus declaraciones con comentarios divididos: “A usted le molesta que digan que ella está en embarazo, ¿por qué será?”, “de pronto sí es verdad lo que dice Yina, nunca se confunde, de todos modos eso está raro”, “si Yina lo dice así es”, “me parece terrible que hagan eso con ella”, “es obvio que no va a estar embarazada estando en la cárcel”, “la gente inventa mucho”, “no saben qué más decir”.

Epa Colombia “está mal de salud”

De igual manera, Calderón dio nuevos detalles de la situación que estaría enfrentando actualmente su amiga. Sus declaraciones coinciden con las que dio la abogada de la detenida: “Yo de Epa no hablo mucho porque, con todo lo que le está pasando a Epa, cualquier cosa que uno diga puede empeorar su caso, pero lo que sí es que el trato con Epa es inhumano. Ya vamos a completar dos años que está en la cárcel y, por todo lo que está pasando, la verdad... No la dejan ver a su abogada, no le dejan ver a su esposa”.

Finalmente, agregó: “Ella es una buena hija, buena madre, que era polémica en redes sociales, pero yo no entiendo qué hizo Epa en la vida para merecer lo que está pasando... Y la verdad es que la está pasando muy mal, pero les digo que no está embarazada, eso es mentira y yo tengo detector de pruebas de embarazo... Si se encuentra un poco mal de salud".