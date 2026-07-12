Epa Colombia expuso presuntas condiciones “degradantes” que estaría enfrentando en la cárcel

Desde el 25 de enero del 2025, Epa Colombia se encuentra privada de la libertad. Inicialmente fue recluida en la cárcel El Buen Pastor. Luego, el 20 de agosto, fue trasladada al Centro de Reclusión Especial Carabineros de Bogotá. A lo largo de estos meses, amigos y familiares de la “reina de las queratinas” han expuesto a través de redes sociales supuestas irregularidades relacionadas con sus condiciones de reclusión.

¿Qué pasó con Epa Colombia?

Desde hace unas semanas, Yina Calderón ha venido pidiendo ayuda a través de redes sociales, pues aseguró que, supuestamente, en la Escuela de Carabineros no estarían permitiendo el ingreso de la abogada de Barrera y que su familia no tendría noticias sobre ella. “Es inhumano lo que está pasando con Epa Colombia. No sabemos nada de ella y no le quieren dejar ver a su abogada. Necesitamos ayuda”.

Luego, Wendy Herrera, la abogada de la influencer también se pronunció en redes. “Teniendo el conocimiento que esta condena fue desproporcionada para Daneidy y también es desproporcionada la manera como le han negado todos los beneficios, hasta este momento le fue negada la ley de intimidad en el juzgado tercero de ejecución de la ciudad de Bogotá, hoy quiero decirles que junto a mi pool de abogados recobraremos la libertad de Daneidy Barrera Rojas y también haremos valer sus derechos fundamentales”.

Epa Colombia en la cárcel. Fotografía por: Captura de

Ahora, Yina, quien es la mejor amiga de Daneidy, publicó una Petición, Queja o Reclamo (PQR) en el que, la misma Epa Colombia, presuntamente, expone las condiciones que estaría enfrentando en el centro de reclusión. En esa queja formal, que fue presentada ante el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta, Mediana y Mínima Seguridad de Bogotá, la creadora de contenido se refiere a la presunta violación de sus derechos fundamentales como la salud, el buen nombre y la intimidad.

El documento está fechado del 26 de junio del 2026, se refiere a los 12 cuestionamientos disciplinarios relacionados con su permanencia en la Escuela de Carabineros de Bogotá, entre ellos supuestos procedimientos estéticos no autorizados, ingreso de elementos prohibidos y otras conductas que fueron reportadas ante las autoridades penitenciarias.

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Epa Colombia responde a acusaciones

Ante las acusaciones, Barrera negó los señalamientos y afirmó que algunas de las acciones en su contra parecen ser una persecución. En su defensa, habló sobre su conducta durante su tiempo en prisión y se preguntó por qué ella recibe un trato distinto en comparación con otros internos. Estos son algunos de los puntos que tocó:

“He tenido un trato desigual, de desprecio o exclusión por parte de las personas privadas de la libertad que se encuentran aquí recluidas y por parte de los funcionarios de la Policía Nacional, lo que vulnera mis derechos fundamentales”.

“El día 15 de diciembre del 2025, mi compañera Karol Samantha Barbosa Amezquita fue objeto de maltrato y de abuso de autoridad por parte de los funcionarios de la Policía en el momento que ingresaba a mi visita familiar a la Estación de Carabineros, cuando, en compañía de mi hija fueron objeto de una requisa denigrante por parte de los policías vulnerando la dignidad humana y su integridad física o psicológica”.

“Para nadie es desconocido que pertenezco a la religión cristiana, por lo cual escucho mis alabanzas durante el día. En uno de mis tiempos de consagración, un funcionario de la Policía, de manera grotesca, me pide que le baje el volumen al televisor, que no era hora para escuchar música. Con palabras grotescas se dirigió a mí, por el simple hecho de mi creencia religiosa. Cabe resaltar que era la 1 de la tarde”.

El día 3 de junio del 2026, la Mayor Luz Amparo Pinto Rivera, comandante actual de la Estación de Carabineros, ingresó a mi celda y de manera arbitraria decomisa los medicamentos que me han sido formulados durante mi tiempo de privación de libertad, manifestando que eran elementos prohibidos, vulnerando mi derecho fundamental a la salud, ya que al no tomar los mismos, sufrí de quebrantos de salud por varios días”.

Hasta ahora, las acusaciones y las respuestas son parte de un proceso que aún está en investigación. Las autoridades competentes determinarán la veracidad de los señalamientos y las posibles repercusiones dentro del sistema penitenciario.