Epa Colombia se hizo tres operaciones nuevas. Así quedó: “soy feliz”

Epa Colombia vuelve a ser tendencia en redes sociales, esta vez por cuenta de tres nuevos procedimientos quirúrgicos que se realizó durante este fin de semana.

Hace unas semanas, la empresaria de queratinas se realizó un implante de pelo en las entradas que, según ella, le heredó a Gerardo, su papá. En ese momento, reveló que, en los próximos días, se sometería a una nueva intervención, aunque no especificó sobre qué.

¿Qué cirugías se hizo Epa Colombia?

Como acostumbra, la creadora de contenido muestra a través de sus redes muchos detalles de su vida personal y profesional para mantener al tanto a sus seguidores.

Recientemente, publicó fotos y videos de sus tres nuevos procedimientos estéticos: se operó la nariz, el mentón y los senos. En las imágenes aparece con su rostro inflamado y con algunas vendas.

“Soy feliz por la mujer que hoy en día soy porque los sueños sí se cumplen de la mano de Dios y yo me voy a recuperar en unos días. Amigas, gracias por comprar el shampoo, el acondicionador y la queratina”, dijo recién salida del procedimiento.

En la publicación, que ya cuenta con más de 69 mil likes, los internautas han dejados sus opiniones, algunos están a favor y otros en contra: “tan linda que es Epa, no tiene necesidad de hacerse tantas cosas. Muchas veces esta gente termina desfigurada por la vanidad”, “eres como el ave Félix, es capaz de elevarse majestuosamente desde las cenizas de su propia destrucción”, “tiene un problema de autoestima”, “la que tiene, puede”, “me parece normal que quiera verse mejor, si tiene los medios económicos, ¿por qué no?”.

¿Por qué Epa Colombia se operó de nuevo?

En redes sociales se ha generado un debate sobre los motivos por los que Epa volvió a pasar por el quirófano. Para responder a las dudas, la influenciadora aclaró: “Te quiero confesar algo. Hace siete años me operaron por publicidad y recuerdo que el cirujano que me operó estaba borracho y me hicieron muchas maldades, pero yo los perdono porque eso al fin y al cabo fue por publicidad”, afirmó.

Sobre el arreglo en la nariz, dijo: “esta nueva cirugía sí la pagué yo, y eso que ustedes veían como si fuera un moco dentro de la nariz no lo era. Lo que pasó es que por dentro la piel se hundió y quedó así, eso fue terrible”.

En cuanto al mentón, explicó que debía someterse a un tratamiento de ácido hialurónico para disimular el error que le había dejado el anterior cirujano. Según ella, cuando sonreía se le veía un poco torcido su rostro. “Otra confesión: todos los meses me tenía que aplicar ácido hialurónico para mantener ese mentón tan horrible, porque el mentón se me subió y me lo tapaba. Les digo que Epa Colombia se va y llega una nueva más radiante y apoteósica”.

Finalmente, aseguró que, aproximadamente en un año, se realizará una lipoescultura para mejorar algunos cambios que tuvo por el embarazo.