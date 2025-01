“Era famoso y pobre”: Dálmata sorprendió con confesión sobre su carrera

Con una inesperada revelación que dejó atónitos a sus seguidores, Dálmata abrió una reciente entrevista que concedió al programa The Suso’s Show, transmitido los domingos por la señal de Caracol Televisión.

De acuerdo con lo expuesto por el intérprete de reguetón, en medio de la fama y el reconocimiento que ganó en América Latina y Estados Unidos por sus canciones, también enfrentó serias dificultades económicas. Incluso, esta situación le dio el título a uno de sus álbumes musicales más exitosos: Broke & Famous.

Así malgastó Dálmata el pago de su primer contrato

En su charla con el comediante Suso, el puertorriqueño recordó que por su afán de convertirse en un artista reconocido firmó un contrato sin leer por el que recibió una suma de 1.500 dólares.

Apenas recibió el dinero, Dálmata se lo gastó en fiestas y, sobre todo, en las tiendas de ropa más caras del país. Razón por la que, en menos de dos días, ya no tenía ahorros; sin embargo, debía cumplir por varios años con los compromisos que acordó tras firmar el documento.

“Yo necesitaba billete, me presentaron un contrato que casi no leí y que firmé así no más. Me dieron 1.500 dólares, los gasté en menos de una semana. Después tuve que acoplarme a ser famoso sin billete en el bolsillo (...) ¡Es bien difícil eso! Ser famoso y no tener ni siquiera un carro para llegar a un lugar cantar ni nada. Era famoso y pobre, mejor dicho", expresó entre risas.

Sobre cómo se gastó el dinero en tan poco tiempo, Dálmata dejó saber que “nunca había tenido tantos billetes en las manos”, así que lo gastó casi por completo en costosas prendas y en extravagantes fiestas.

“En uno o dos días me gasté eso. Fue ignorancia porque nunca había tenido tanto dinero y así cómo llegó, también se fue”, agregó Fernando Mangual Vázquez (nombre de pila del reguetonero).

¿Por qué su nombre artístico es Dálmata?

El intérprete de canciones icónicas para los amantes del reguetón, como Pasarela y Sexo en la playa, explicó en su conversación con Suso que este sobrenombre se lo pusieron por una condición que padece en la piel.

“Por molestarme me pusieron así, cuando era pequeño. A mí me daba paño en la piel (melasma), que son como unas manchitas, a veces rojas y otras marrones. Como yo me la pasaba sin camisa en la playa, la gente empezó a decirme así y así fue como me di a conocer cuando saqué mis primeras canciones”, concluyó Dálmata.