Érik Rodríguez: Edad, estudios, novelas y más de Elber de ‘Klass 95’

Erik Rodríguez es un apasionado por la actuación, no ha hecho otra cosa distinta en su vida y tampoco tuvo planes de dedicarse a algo más, a pesar de que no siempre las oportunidades han estado a la orden del día. Así lo indicó a Vea hace un tiempo cuando su talento llamaba poderosamente la atención al interpretar a Pablo Clemente, el cuñado demente del libertador en ‘Bolívar’.

Después, su rostro se comenzó a volver habitual en distintas producciones. Estuvo en La reina del flow y más recientemente, como Guarín en Romina poderosa; ahora es Elber, el fiel escudero de Édgar Trejos, personaje encarnado por Juan David Galindo en ‘Klass 95′

Erik Rodríguez pasó del Teatro Libre a estudiar en Inglaterra

Erik tuvo clara su vocación y por ello, apenas salió del colegio se inscribió en la Escuela del Teatro Libre. Luego, estuvo en Europa cuatro años, donde escogió Inglaterra para seguir preparándose. Siempre con la venía de sus padres. “Con mi familia nunca he tenido historias tristes siempre me han apoyado. Cuando dije que quería estudiar teatro dijeron, no sabemos cómo será, pero si es lo que quiere, hay que hacerlo”, confesó a Vea hace algún tiempo.

Regresó a Colombia y durante años se adentró en el teatro. Más tarde, en el 2016, llegó la pantalla chica; también ha sido docente, pues es Licenciado de Teatro de la Universidad de Antioquia.

Antes de Bolívar, Erik había grabado ‘Zumba’, una serie donde interpretó a un transgénero, que también se llevó los aplausos de quienes lo vieron. Antes estuvo en ‘La Gloria de Lucho’, y también lo vimos como el asistente de Paola Jara en ‘El bandido honrado’.

Érik, nacido el 28 de febrero de 1990, es muy discreto con su vida privada no le interesa ventilarla y por ello, no cree oportuno hablar de ella, prefiere hacerlo de su talento. Eso no quiere decir que no crea en el amor, por el contrario, en declaración a Caracol Tv dejó claro que considera que conforma la fuerza más grande y por él haría lo que fuera. “Lo más loco que he hecho por amor es viajar de Inglaterra a Bélgica”

