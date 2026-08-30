Érika Zapata contó detalles de la delicada cirugía a la que se sometió: “Muy doloroso”

La periodista Érika Zapata, conocida por su labor como reportera en Noticias Caracol, volvió a compartir detalles sobre la complicada cirugía a la que se sometió para abordar un problema de salud que, durante años, afectó su bienestar y calidad de vida.

¿Qué enfermedad tenía Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’?

En una entrevista para el pódcast Historias con Ritmo de Caracol Televisión, la corresponsal compartió que, durante años, luchó contra la gigantomastia, una condición que provoca un crecimiento excesivo y desproporcionado del tejido mamario. Relató que el peso de su busto le causaba intensos dolores y problemas de postura, llegando a afectar incluso su columna. “Esta enfermedad es cuando una parte del cuerpo se desarrolla más que las otras en los senos. Eso me significaba problemas de que la columna se me estaba desviando, no me acuerdo la enfermedad. Eso me empezó a repercutir en un dolor en la espalda”.

Érika aseguró que, por un buen tiempo, pospuso la operación debido a su miedo, pero su salud empezó a deteriorarse. “Por eso yo decidí hacerme esa cirugía, sino que eso es muy doloroso porque es una cirugía de más de ocho horas, porque es una reconstrucción total”. A pesar de los nervios que la invadieron antes del procedimiento y de lo complicado que fue su proceso de recuperación, la comunicadora afirmó que esa decisión marcó un antes y un después en su vida. “Un día dije: ‘ya no le voy a dar más largas a esto’ y fui y me operé y me arreglé ese complejo y mejoró mi estado de salud, pero no fue por vanidad. Antes yo no me la había hecho porque me daba miedo, eso duele mucho. Para mí fue importante porque sí mejoró mi autoestima y de alguna manera me quité todos esos complejos”.

La periodista, quien se ha desempeñado como corresponsal en Antioquia para Noticias Caracol, ha sido muy abierta en revelar algunos detalles de su vida personal, razón por la que ha sido elogiada a través de las redes sociales. Esta vez, no fue la excepción. Algunos internautas le dejaron múltiples comentarios sobre esa decisión que tomó de pasar por el quirófano: “es una persona súper sencilla sin filtros ni apariencias... es la mejor de las mejores”, “la periodista más linda de Colombia”, “hermosa, es una mujer auténtica”, “ella es muy bonita”, “esta dama auténtica y profesional es lo que me enorgullece de Antioquia”, “periodista transparente, auténtica y hermosa”, “yo la amo”, “hermosa como siempre”.

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La mala experiencia que tuvo Érika Zapata con un novio

En la misma entrevista, la periodista habló de su vida sentimental, un tema que ha generado gran interés. De acuerdo con sus declaraciones, hace un tiempo sostuvo un romance con un hombre que no terminó siendo lo que esperaba: “Yo tuve una historia de amor mucho más accidentada que esa, que yo nunca la conté. Y fue una persona que solo se pegó de mí por sacarme dinero, y yo sí lo quería y lo apoyaba y no sé qué. Y esa persona no hizo sino burlarse de mí; resultó teniendo una mujer con un hijo”.

La periodista fue clara en dar su punto de vista: “No es que la mujer sea mantenida, es que la función del hombre es conquistarte y tú te tienes que dejar conquistar. Si un hombre no tiene para invitarte al 100% una comida, ese mae no sirve. ¿Cómo así que el 50 50 si no es capaz de invitarte a una comida? Ahí no hay nada".

Enseguida, agregó: “Yo no estoy de acuerdo con ese 50/50. Yo no estoy de acuerdo con los hombres amarrados. A mí no me gustan los hombres tacaños porque yo no soy amarrada [...] La mujer aporta cosas distintas. Uno aporta compañía, aporta otro tipo de cosas”.