Érika Zapata, de ‘Noticias Caracol’, contó por qué se mantiene soltera

Érika Zapata se ha convertido en una de las figuras más queridas de Noticias Caracol por los televidentes. Tanto así que su vida privada es de interés para cientos de personas que la siguen en redes sociales.

En días recientes, por ejemplo, la comunicadora paisa habló sobre su soltería y explicó las razones por las que nunca ha tenido un noviazgo.

¿Por qué Érika Zapata, de ‘Noticias Caracol’, sigue soltera?

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, la reportera abrió las puertas de su intimidad y entregó detalles, hasta ahora desconocidos, sobre su vida amorosa.

“Si en mi mundo laboral he progresado y luchado, pese a lo difícil, pues quiero una persona que también me aporte, que sea guerrera y luchadora (...) Pero como solita me puedo comprar mis cosas, esa es la exigencia para el hombre que quiero en mi vida”, expresó Érika Zapata.

”La persona con la que me quede, el día de mañana, es porque la seleccioné, la ví y me gustó. Y siento que es una persona que me va a aportar algo. Ya tengo la madurez suficiente para escoger ese prototipo de hombre porque sola tampoco me quiero quedar”, agregó-

Esta no es la primera vez que la periodista de Noticias Caracol se refiere al tema. En ocasiones anteriores, ha manifestado que se encuentra soltera y que no ha tenido relaciones sentimentales, lo que ha despertado la curiosidad de algunos.

Érika Zapata desmintió que sea homosexual

En medio de su pronunciamiento, la antioqueña aprovechó para desmentir los rumores que la rodean desde hace meses y que ponen en duda su orientación sexual.

“Eso de que me gustan las mujeres es completamente falso”, aseveró la periodista, quien hace poco sorprendió con una radical transformación de look, tras cambia el color de cabello con el que los televidentes la han visto en pantalla desde hace tiempo.

Con esta aclaración, Erika Zapata reafirmó su transparencia y cercanía con sus seguidores, y demostró también que es un libro abierto y se siente cómoda compartiendo aspectos de su vida privada con el público que la admira.