Erling Braut Haaland: edad, donde nació, novia, quién es su madre y que le pasó a su padre

Con apenas 25 años, el delantero noruego Erling Braut Haaland ha logrado convertirse en una referencia del fútbol por su capacidad goleadora, su potencia física y su regularidad en clubes de élite.

Erling nació el 21 de julio de 2000 en Leeds, Inglaterra, en una etapa en la que su padre, Alf-Inge Haaland, jugaba profesionalmente en el Leeds United. Aunque su nacimiento ocurrió en territorio inglés, Haaland se mudó a la ciudad natal de sus padres, Bryne, Noruega, a los 3 años, donde se crió.

El futbolista creció en un ambiente de atletas, pues es hijo de Gry Marita Braut, exatleta noruega, quien fue campeona noruega de heptatlón durante la década de 1990, y de Alf-Inge Haaland, exfutbolista profesional que jugó en la Premier League y en la selección de Noruega. Su padre también hizo parte en clubes como el Nottingham Forest, el Leeds United y el Manchester City.

¿Qué le pasó al padre de Erling Braut Haaland?

Sin embargo, uno de los momentos por el cual la carrera de Alf-Inge Haaland llegó a ser tan comentada y recordada en el fútbol inglés fue por su rivalidad con el padre del delantero de la Selección de Inglaterra, quien también fue un exitoso jugador británico: Roy Keane.

La rivalidad inició en 1997, cuando Keane se lesionó en una acción fortuita con el futbolista nórdico; sin embargo, tras la caída, Alf-Inge se le acercó al irlandés para exigirle que se levantara sin creer en la gravedad del incidente. Esta caída hizo que Keane se perdiera el resto de la temporada por la lesión de rodilla y albergara un sentimiento de venganza contra el nórdico.

Esta rivalidad volvió a tomar relevancia cuatro años más tarde, en abril de 2001, y con el noruego defendiendo los colores del Manchester City cuando una fuerte entrada de Roy Keane en su rodilla dejó maltrecho al padre de Erling Haaland. A pesar de la gravedad del accidente, Alf-Inge jugó dos partidos más, pero, al acabar la temporada, se vio obligado a pasar por quirófano. Sin embargo, tras la operación, el futbolista noruego tuvo que retirarse del fútbol profesional al no recuperarse como era debido.

Haaland tiene novia e hijo

Ahora bien, en el plano personal, Haaland ha mantenido su vida privada con bastante discreción, sin embargo, se sabe que su pareja es Isabel Haugseng Johansen, una joven noruega también vinculada al fútbol.

Tras la relevancia que ha tomado Haaland, su relación ha despertado interés mediático, pero el jugador suele evitar convertir su vida sentimental en un asunto público, lo único que se sabe es que Haaland y Haugseng tienen un hijo llamado Odin, que nació en 2024, sin embargo, lo mantienen fuera del ojo público por privacidad, por lo que el rostro del menor no es compartido por ninguno de los dos en redes.

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