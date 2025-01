Escudero, del ‘Desafío’, contó entre lágrimas que fue despedido del equipo de Maluma

Alejandro Escudero, recordado entre el público por su participación en el Desafío The Box 2023, reapareció este 25 de enero en las pantallas del Canal Caracol. Sin embargo, en esta ocasión lo hizo en La Red para hablar sobre su salida del equipo de trabajo del cantante Maluma.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Escudero rompió el silencio tras ser despedido del equipo de Maluma

De acuerdo con lo expuesto por el antioqueño en su conversación con La Red, hace poco fue despedido del equipo de trabajo del ‘Pretty Boy’, tras 15 años trabajando como su segunda voz. No obstante, aseguró que su salida no se dio en buenos términos económicos.

“No me liquidaron, prácticamente salí con una mano adelante y otra atrás”, expresó el antiguo participante del Desafío The Box.

Según Alejandro Escudero, aunque por ahora está viviendo del dinero que tenía ahorrado, haberse quedado sin trabajo de forma inesperada le ha traído algunas dificultades económicas.

“Ando buscando la manera de cómo cumplir con mis gastos día a día. Hace poco me llamaron y me dijeron que, de pronto, sacaban al niño del colegio, entonces... complicado (...) Estas lágrimas no son de odio, yo no quiero que la gente piense que estoy ardido o algo así; son como de impotencia”, comentó entre lágrimas y con la voz entrecortada.

“¿Crees que la vida te está apretando en este momento?”, preguntó el periodista de La Red, a lo que Escudero respondió: “Claro, la vida me está revolcando. Como que: ‘Papi, abra los ojos que usted es muy talentoso y no puede depender de alguien’”.

Por último, el paisa advirtió que contrató a una abogada que está revisando su contrato y ver si existe la posibilidad de luchar, a través de la vía legal, para obtener algún tipo de indemnización.

“Yo soy un hombre al que no le importa mucho la plata, pero, lastimosamente, con esto es que uno tiene que vivir. Uno tiene que buscarse la papa y traerla a la casa, sobre todo cuando uno tiene una familia tan grande (...) Incluso, el agradecimiento para mí vale más que cualquier peso”, añadió el cantante, dejando entrever que su relación con el equipo de Maluma no concluyó en los mejores términos.

Las declaraciones de Alejandro Escudero despertaron una gran cantidad de reacciones a través de redes sociales, en las que el público dividió opiniones sobre esta situación.