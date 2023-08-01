Esperanza Gómez contó con cuántas mujeres de su familia le fue infiel su exnovio: “Me callé”

Hace algún tiempo, Esperanza Gómez sorprendió al revelar que una de sus antiguas parejas le había sido infiel con una familiar, una confesión que generó amplio revuelo por tratarse de un episodio íntimo que decidió compartir públicamente. Aunque en ese momento no profundizó demasiado en lo ocurrido, la historia volvió a salir a la luz recientemente con nuevos detalles.

En una entrevista concedida al pódcast ‘Piso 8′, la creadora de contenido para adultos recordó aquel capítulo de su vida sentimental y aseguró que la situación fue mucho más compleja de lo que había contado inicialmente. Según explicó, la infidelidad no involucró únicamente a una familiar, sino a tres integrantes de su entorno.

Así le fueron infiel a Esperanza Gómez con varias integrantes de su familia

Durante la conversación, la manizaleña explicó que todo ocurrió con el primer novio que tuvo, una relación que se extendió durante nueve años. Allí aseguró que descubrió que su entonces pareja sostuvo relaciones con tres mujeres de su familia en distintos momentos.

“Yo de hecho he perdonado infidelidades; mi primer novio, con el cual duramos 9 años de relación, me puso los cachos con mi sobrina, con otra sobrina... O sea, básicamente fueron las mismas: la mamá, la hija mayor y la hija menor. Las tres se acostaron en diferentes tiempos con mi exnovio”, afirmó durante la entrevista.

Esperanza Gómez también explicó que, pese a enterarse de lo ocurrido, decidió no enfrentarlo ni reclamarle por la traición. En lugar de eso, optó por guardar silencio y continuar con la relación mientras tomaba una decisión sobre su futuro sentimental.

“Por eso yo empecé a ser infiel en esa época. En esa época no era celosa, no me molestaba tampoco eso, con él nunca. Yo me quedé callada, nunca le hice un reclamo, me hice la que no sabía y dije: ‘Si así quiere jugar, pues vamos a jugar’”, relató.

Según contó la actriz, esa fue la forma en que reaccionó ante la situación, pues prefirió responder de la misma manera antes que confrontar directamente a su pareja. “Le empecé a poner los cuernos a él con el tipo que me parecía lindo, salía, hasta que conocí a Jorge Mario Delgado”, agregó.

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