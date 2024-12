Esperanza Gómez mostró cómo lucía a los 16 años. Habló de su temor más grande

Esperanza Gómez es mucho más que una figura de la industria del entretenimiento para adultos. A lo largo de su carrera, la colombiana ha demostrado ser una mujer emprendedora y su popularidad la convirtió en una prominente figura de las redes sociales.

Precisamente, fue a través de su cuenta de Instagram que, en horas recientes, la mujer de 44 años compartió una fotografía de su juventud que generó diversas reacciones entre sus seguidores.

Así lucía Esperanza Gómez en su adolescencia

La imagen que publicó la caldense deja en evidencia su cambio físico a través de los años, desde que era una adolescente de 16 años, hasta el día de hoy.

“Sí, los años han pasado, pero me siento hermosa hoy en día ¡Más que nunca! ¿Te gusta más joven o ahora?”, fue la descripción que Esperanza Gómez agregó a su posteo.

Entretanto, en medios de comunicación se revivió una entrevista en la que le preguntaron a la actriz por su mayor miedo. La respuesta fue profunda y sorprendente.

Esta fue la imagen de Esperanza Gómez que impresionó por su cambio físico a través de los años. Fotografía por: Captura de pantalla

El mayor miedo de Esperanza Gómez

En una charla que sostuvo con Infobae, la también empresaria habló sobre su futuro y, de paso, dejó al descubierto su más grande temor: la vejez. Sin embargo, aclaró que no tiene nada que ver con los cambios que tendrá su cuerpo en esta etapa.

“Mucha gente dice que le tiene miedo a la muerte, pero yo no. Yo le temo a la vejez, y no porque vaya a tener arrugas ni nada de eso —aunque obviamente no quisiera—, sino que me asusta el hecho de saber que esa etapa te incapacita y terminas dependiendo normalmente de terceros, y esos terceros pueden ser personas buenas o personas que a la larga terminan maltratándote”, expresó Esperanza Gómez.

“Hay mucha gente que cuida a personas ancianas y las maltrata, mientras ellos no tienen ni sienten el valor de decir que están siendo golpeados o ultrajados, entonces esa parte me asusta de la vejez”, concluyó.