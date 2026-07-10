Esposa de Carlos Calero, de ‘Día a Día’, regresó al hospital: “Fe siempre”. ¿Qué le pasó⁠?

Esta semana la relacionista pública y estratega de comunicaciones Paulina Ceballos, esposa del presentador de ‘Día a Dia’, Carlos Calero, encendió las ala Armas al compartir imágenes dentro de una habitación de una clínica en Bogotá.

Recordemos que la también generadora de contenido fue diagnosticada con cáncer de seno en el 2024. Recientemente su esposo mencionó que la salud de ella evolucionaba muy bien tras el tratamiento, sobre el cual no han ahondado mucho.

Por ello, algunos de los cibernautas que no solo le enviaron mensajes de apoyo también se preguntaron si la hospitalización reciente podría estar vinculada con el diagnóstico de hace dos años.

En sus historias temporales de Instagram, Ceballos mostró que cuenta con el apoyo de la familia en estos momentos. Subió una imagen donde se ve a su hija mayor Sofía Calero acompañándola

“Tengo la mejor compañía, Dios, en ese cielo hermoso, mi niña Sofía Calero y superatendida con los mejores. Gracias. Y ya viene mi gordito Carlos Calero”, escribió en la mencionada publicación.

En otra storie dejó ver momentos en los que le sacan nuestras para análisis y donde una vez más evidencia su fe y optimismo. Toda la familia Calero es católica practicante.

“Yo ya perdí la cuenta de todos los pinchazos que me han tocado; lo que sí les digo es que, gracias a Dios, soy muy tranquila, me encomiendo a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y, por supuesto, a mi Virgencita. Respiro y oro por las manos y la vida de la persona que me está atendiendo. Fe siempre”.

Paulina Ceballos revela que un virus la llevó a la clínica

Así mismo, Paulina dejó claro en otro escrito que en esta ocasión afortunadamente su paso por el centro asistencial se debe a un padecimiento usual: “Fue un virus, gracias a Dios mejorando”, explicó.

Vale la pena señalar que Carlos Calero y Paulina Ceballos se casaron en 1997 y se constituyen en una de las parejas más sólidas del entretenimiento. En sus más de 28 años de relación han renovado los voto matrimoniales en varias ocasiones.

La pareja tiene dos hijos Sofía y Carlos Alberto. La mayor de casó en Grecia en junio del 2025 mientras su hermano adelanta estudios universitario en Los Andes.

Aquí más noticias que son tendencia